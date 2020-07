Kiko Hernández acosa a Anabel Pantoja para que abandone ‘Sálvame’: “¡Sucia! ¡Vete! ¡A ver si te fichan en Antena3!”

Kiko Hernández debería ser sancionado por acoso laboral. Por mucho que en ‘Sálvame’ quieran fomentar el conflicto, lo que sucedió el 23 de julio de 2020 sobrepasa cualquier línea roja. Anabel Pantoja ha tenido que abandonar el plató de la manera más humillante posible.

La actitud, denunciable, de Kiko Hernández

Aclaremos dos cosas: Primero; Kiko Hernández sabe muy bien con quien puede meterse en ‘Sálvame’. Sus objetivos favoritos son Chelo García Cortés, Lydia Lozano y Anabel Pantoja. Las tres, de hecho, están ahí para ser sacos de boxeo. Lo segundo: Todo lo que hace Kiko es un mandato de la dirección del programa. ¿Por qué? Para hacer audiencia a través de la humillación y la violencia.

Dicho esto, todo Kiko Hernández tiene una obsesión bastante insana con Anabel, no sólo se ríe de ella como colaboradora (cierto es que no hace mucho en el plató y se pasa las horas mirando el móvil) sino que, y esto es lo más grave. Lo hace a nivel físico. No hay semana que no juzgue a la joven por su sobrepeso.

La última polémica de Anabel Pantoja.

Desde el 22 de julio de 2020, Anabel Pantoja ha sido protagonista de Telecinco por culpa de su prima, Isa Pantoja, alias Chabelita,

La hija de Isabel Pantoja, en Lecturas, criticó salvajemente a Anabel por un vídeo suyo de hace un par de meses en el que veíamos a a la colaboradora de ‘Sálvame’ visiblemente ebria y tratando mal a su novio.

En el plató. Anabel dijo sentirse molesta con su prima Chabelita por criticarla en Lecturas.

Anabel llama “sucio” a Kiko Hernández

Al día siguiente, el jueves 23 de julio de 2020, se volvió a hablar del tema y el programa sacó unos audios de Ducle (niñera y protectora de Chabelita) en las que defendía a Isa y criticaba cruelmente a Anabel Pantoja.

En plató, Anabel confesó que había hablado con su prima y que Chabelita había advertido a Dulce de que “no se metiera en cosas de su familia”

Kiko Hernández, el presentador de ese día, dijo:

Me parece muy mal por parte de Chabelita que cargue ahora contra Dulce, que es la única persona que la ha defendido siempre y que ha cuidado a sus hijos, y todo por defender a su prima.

Anabel, molesta, llamó “sucio” al colaborador. Y aquí empezó una bronca llena de insultos y descalificaciones.

La sucia eres tú. Sucia. Que tu familia es la que lo vende todo y el sucio soy yo. Anda.

Anabel se va del plató y Kiko Hernández la manda a Antena3

Una hora más tarde, mientras se hablaba de las supuestas infidelidades del Rey emérito, las cámaras captaron a Anabel, como siempre, mirando el móvil, sin atender a lo que decían sus compañeros y sin abrir la boca.

Kiko le preguntó a Pantoja su opinión y ella optó por guardar silencio, lo que enfadó al colaborador y la presionó, hablando de su familia.

Anabel, harta, se levantó mientras que el colaborador le decía:

Anda, vete, a ver si te fichan en otro sitio. Vete a Antena3, de colaboradora de ‘Espejo público’. Anda. Fuera.

Anabel, llorando, se fue, mientras que el resto de colaboradores le daban a razón a Kiko.

Hay que tenerle respeto al presentador.

Dijo María Patiño.