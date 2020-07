Anabel Pantoja regresa a ‘Sálvame’ y el acoso es más bestia que nunca: “¡Paleta, malcriada!”

El acoso laboral que sufre Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ es indiscutible. Lo vimos el jueves 23 de julio de 2020, tras una bronca épica con Kiko Hernández. Al día siguiente, el viernes 24, Anabel regresó pero el ataque fue peor por parte de todos los tertulianos. ¿Por qué regresa cuando sabe que la van a humillar?

En ‘Sálvame’ se hace apología del acoso laboral. Ese es el secreto de su éxito. Hay colaboradores cuya única función es ser un saco de boxeo y otros que son los depredadores quienes, siguiendo instrucciones de los directores, machacan al compañero.

Uno ve públicamente como machacan e insultan a alguien y se pregunta por qué la víctima no se va. ¿Por qué Anabel Pantoja, Chelo García Cortés o Lydia Lozano aguantan ese acoso y derribo? ¿Eso las convierte en cómplices? No. Al fin y al cabo, cuando uno es víctima, es muy difícil salir. Además, es un puesto de trabajo. Hay muchas personas que sufren acoso y tardan mucho en tomar una decisión si es que la toman.

El problema de ‘Sálvame’ es que, cuando humillan a alguien, le dan la vuelta a la tortilla para culpabilizar a la victima ( y la mayoría son mujeres). Eso es exactamente lo que ha pasado con Anabel Pantoja.

Desde el 22 de julio de 2020, Anabel Pantoja ha sido protagonista de Telecinco por culpa de su prima, Isa Pantoja, alias Chabelita,

La hija de Isabel Pantoja, en Lecturas, criticó salvajemente a Anabel por un vídeo suyo de hace un par de meses en el que veíamos a a la colaboradora de ‘Sálvame’ visiblemente ebria y tratando mal a su novio.

Al día siguiente, el jueves 23 de julio de 2020, se volvió a hablar del tema y el programa sacó unos audios de Ducle (niñera y protectora de Chabelita) en las que defendía a Isa y criticaba cruelmente a Anabel Pantoja.

En plató, Anabel confesó que había hablado con su prima y que Chabelita había advertido a Dulce de que “no se metiera en cosas de su familia”

Kiko Hernández, el presentador de ese día, dijo:

Anabel, molesta, llamó “sucio” al colaborador. Y aquí empezó una bronca llena de insultos y descalificaciones.

Una hora más tarde, mientras se hablaba de las supuestas infidelidades del Rey emérito, las cámaras captaron a Anabel, como siempre, mirando el móvil, sin atender a lo que decían sus compañeros y sin abrir la boca.

Kiko le preguntó a Pantoja su opinión y ella optó por guardar silencio, lo que enfadó al colaborador y la presionó, hablando de su familia.

Anabel, harta, se levantó mientras que el colaborador le decía:

Y lo peor de todo es que todos los compañeros apoyaron a Kiko Hernández, en especial, Lydia Lozano, Chelo García Cortés y maría Patiño. Increíble

Al día siguiente, Anabel regresó pero antes, los colaboradores hablaron de lo sucedido 24 horas antes. Para Kiko Matamoros, que no había asistido a la batalla entre Pantoja y Hernández, todo fue una “pataleta de niña malcriada”. Rafa Mora coincidía, él jamás trataría así a un presentador y Matamoros insistía:

Más tarde a eso de las seis y media de la tarde, Kiko y Anabel se sentaron a solas en el plató para aclarar su conflicto. Tras ver un vídeo que humillaba totalmente a la colaboradora (alegando que no hace nada y que su actitud es infantil), Pantoja dijo:

Si te falté al respeto ayer, me disculpo y pido a la audiencia también que me perdone.

Kiko Hernández respondió reconociendo que recibe instrucciones de dirección:

Yo tus inseguridades no me meto porque yo también las he tenido pero te tengo que decir que yo soy un altavoz de la dirección. Es el director el que se fija si tú o cualquiera no estáis trabajando. Y él es el que me lo transmite a mí para que os lo diga yo a vosotros.