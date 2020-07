Alessandro Lequio, destrozado tras ver el ‘Hormigas blancas’ dedicado a Ana Obregón: “No tengo ganas de recordar”

El 26 de julio de 2020 se estrenó lo nuevo de ‘Hormigas blancas’, mítico programa de Mediaset en el que se hace una retrospectiva, cada semana, de distintos personajes famosos y nos se les ocurrió otra cosa que comenzar con Ana Obregón, quién recientemente ha perdido a su hijo de 27 años, Aless Lequio, fruto de su relación con Alessandro Lequio. Al día siguiente, el colaborador de ‘El programa del verano’ se hundió en directo.

Ya desde que anunciaron que se iba a recuperar ‘Hormigas blanca’ y que la primera entrega de esta nueva temporada iba a estar dedicada a Ana Obregón, saltaron las alarmas. ¿Cómo es posible que en Telecinco tengan el poco pudor para analizar la vida de la artista semanas después de la muerte de su hijo Aless?

Y lo peor de todo es que el programa se nos vendió como un homenaje a Ana Obregón, más bien a la Ana Obregón madre. Fue escabroso

Se recorrió toda la vida de la actriz y presentadora, con especial interés en su relación sentimental con Alessandro Lequio y el nacimiento de su hijo Aless, quien desgracidamente murió el 13 de mayo de 2020, víctima de un cáncer.

Al día siguiente, en ‘El programa del verano’ aprovecharon la presencia de Alessandro Lequio para hablar de ‘Hormigas blancas’, emitiendo unas imágenes del italiano cuando empezó a salir con Ana Obregón.

En plató, Lequio, conteniendo las lágrimas dijo:

Era mi primera aparición televisiva, estaba casi recién llegado a España y tengo que reconocer que ver esas imágenes me produjeron cierta vergüenza. Y no me reconozco