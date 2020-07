La nueva cara de Kiko Matamoros no es la única que da miedo en ‘Sálvame’: otros colaboradores que se han hecho aberraciones estéticas

Kiko Matamoros ha vuelto a someterse a su enésimo retoque estético y ha causado todo un impacto tanto se ‘Sálvame’ como en redes sociales. El resultado ha sido terrorífico pero cabe recordar que muchos compañeros suyos tampoco han quedado mejor que él.

La cara de Kiko Matamoros que da miedo

El sábado 25 de julio de 2020, Kiko Matamoros apareció completamente irreconocible en el ‘Deluxe’.

Según él mismo confesó, la doctora de medicina estética, Carla Barber (novia de su hijo Diego Matamoros) le había hecho un cambio radical en el rostro inyectándole 23 virales, algo que puede parecer una salvajada, sobre todo si tenemos en cuenta que al día siguiente Kiko fue intervenido quirúrgicamente para que le quitaran la vesícula (No soy médico pero me pregunto si no es una imprudencia).

El caso es que la nueva cara de Matamoros ha asustado a todo el mundo. En redes sociales han sido miles los memes que se ha reído del nuevo aspecto del colaborador e incluso sus compañeros de ‘Sálvame’ le han criticado de manera salvaje.

La propia Belén Esteban fue pillada con un micro abierto, el lunes 27 de julio de 2020, escandalizada ante la nueva cara de su compañero:

A mí me da un miedo que flipas. Estoy convencida de que Carla es super prestigiosa. Pero yo soy ella, soy médico y el paciente sale en televisión horas después de la operación y me araño la cara.

Matamoros no ha sido el único que se ha estropeado al cara

En ‘Sálvame’, casi todos los colaboradores se han retocado la cara. Junto a Kiko Matamoros, que ya no tiene pudor en salir en directo con el rostro completamente desfigurado, las que más han pasado por quirófano han sido Belén Esteban y María Patiño.

La mal llamada ‘princesa del pueblo’ provocó un auténtico debate social hace más de una década cuando, entre otras cosas se retocó la nariz y fueron muchos los que aseguraron (y con razón) había quedado peor de lo que estaba.

De hecho, la de Paracuellos, en una década, está completamente irreconocible.

María Patiño es otra que tiene un gusto quizá exagerado por la cirugía estética aunque en , su caso, el resultado es bastante favorecedor.

Otro que parece de cera es Jorge Javier Vázquez. Se ha retocado tanto que su cara es como irreal, demasiado artificial.

Mila Ximénez mostró su rostro nuevo en la revista Lecturas tras concursar en ‘Supervivientes’, lo que ocurrió es que se apresuró a vender la exclusiva y su cara aún estaba demasiado hinchada (este es un error que les pasa a muchos famosos).

Kiko Hernández se fue durante meses de ‘Sálvame’ alegando que estaba deprimido y aprovechó para ponerse fundas en los dientes y quitarse las bolsas de los ojos.

Las Campos también son muy amigas de la medicina estética. De hecho, dejaron que las cámaras de su reality entraran en quirófano para ver su metamorfosis. Terelu salió favorecida y Borrego también aunque claro, el famoso tartazo en ‘Sálvame okupa’ dio al traste con su operación de mandíbula.

Otra cara que nos han dado miedo, mucho, fue la de Carlos Lozano (cuando era defensor de la audiencia de ’Sálvame’) tras someterse a un implante capilar.