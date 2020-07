¿Se divorciarán Eva González y Cayetano Rivera tras las confesiones de la supuesta amante de él?

Karelys Rodríguez saltó a la fama en diciembre de 2019 cuando aparecieron unas fotos de ella muy cariñosa junto a Cayetano Rivera Ordóñez, marido de la presentadora Eva González. Todos los implicados en esta historia negaron la mayor pero el 29 de julio de 2020, la supuesta amante del torero concedió una explosiva exclusiva en ‘Lecturas’.

A finales de 2019, Sálvame estuvo cebando a la audiencia con una trama que, según los responsables del programa, iba a “hacer historia”. Al parecer, existían unas fotografías de un famoso “muy famoso” en actitud más que cariñosa con una mujer que no es la suya.

Según los presentadores y colaboradores de ‘Sálvame’, estaríamos hablando de un matrimonio muy importante, alejado del universo de Telecinco, que nos ha vendido siempre la imagen de ‘pareja perfecta’.

El viernes 29 de noviembre de 2019, debatiendo sobre este tema, Kiko Matamoros, hizo referencia a la supuesta relación extramatrimonial del famoso:

La identidad del famoso infiel no puede salir a la luz porque, al parecer, una revista habría comprado las fotografías para publicarlas el miércoles 4 de diciembre de 2019, pero ese viernes 29 de noviembre, a Kiko Matamoros se le escapó el nombre al asegurar que “esta chica y Cayetano» son reincidentes.

Cayetano Rivera Ordóñez, casado con la presentadora Eva González, se sintió aludido ante estos rumores y han mandado una advertencia al programa, en la que anuncia acciones legales.

Una semana después, la revista Semana publicó las mencionadas fotografías de Cayetano Rivera con otra mujer paseando de manera muy cariñosa. La publicación no se moja en exceso y titula la noticia con un sobrio: “Cayetano Rivera con una amiga en Londres”.

Todos los implicados negaron la mayor, incluyendo a la supuesta amante, Karelys Rodríguez, joven abogada que lleva años trabajando en la capital inglesa, y a la que tacharon de montajista (se supone que fue ella la que avisó al fotógrafo).

Cuál fue nuestra sorpresa cuando el miércoles 29 de julio de 2020, Karelys apareció en la portada de lecturas con el siguiente titular:

He tenido una relación con Cayetano Rivera, hasta el año pasado»

Entre otras cosas, y para justificarse, Karelys confesó a la revista que:

Me he decidido a dar declaraciones porque se han dicho cosas horribles de mí.

Siento que hasta que no saque lo que tengo dentro no puedo salir de esto.

Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido alrededor de unos seis años de relación.

«si alguna temporada hemos perdido el contacto durante meses, ha sido porque yo me he molestado con él.

Yo estaba enamorada.

El haber estado involucrada en una historia con esta persona no es algo que me haga sentir orgullosa. (..) Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima el estar con una persona en unas circunstancias así

«Hacerme conocida no era mi objetivo. Tengo mi vida en Londres y no quería que me perjudicara nada de esto en mi vida ni en mi trabajo