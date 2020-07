Joaquín Prat se merienda a Yola Berrocal en directo: la gran traición sale a la luz

El momento ha llegado. El jueves 30 de julio de 2020 Joaquín Prat ajustó cuentas con Yola Berrocal en ‘El programa de Ana Rosa’. El presentador le dio una lección de saber estar a ganadora de ‘La casa fuerte’.

La relación entre Joaquín Prat y Yola Berrocal

Cuando Yola Berrocal enseñó sus pechos en ‘La casa fuerte’, Ana Rosa Quintana bromeó con su co-presentador sobre los atributos físicos de la showgirl.

Prat se escapó, como pudo, y no llegó a contestar y muchos se preguntaron entonces qué había ocurrido y de qué estaban hablando.

Pues sí, Prat y Yola estuvieron juntos hace más de una década. Fueron pillados en un parque dando rienda suelta a su pasión.

El lunes 6 de julio de 2020 pudimos ver en ‘La casa fuerte’ cómo Yola se sinceró con sus amigas. Maite Galdeano y Leticia Sabater a las que les dijo:

Hay un presentador que me gusta mucho. No voy a decir el nombre. Su nombre empieza por Jota. JP. Es una persona súper divertida, aventurera, que le gusta todo tipo de conversación. Si nos hubiésemos conocido en otro momento hubiera pasado algo muy bonito.

Pues ‘blanco y en botella’. Al día siguiente, en ‘El programa del verano’, Joaquín se dio por aludido e invitaba a Berrocal directamente a contar «toda la verdad» en el programa cuando termine el concurso:

Me parece oportuno que sea Yola quien cuente esta historia. Que hable de ese presentador…

Al día siguiente, en ‘El programa del verano’, Prat volvió a hablar del tema pero, en esta ocasión, cargó contra Yola:

Que lo cuente ella, yo no tengo nada más que añadir. Pero que lo cuente aquí, no en un ‘Deluxe’ ni nada así. Yo no voy a añadir nada, pero me parece que lo más elegante es darle esta oportunidad a ella. Si miente, tengo aquí las pruebas que desmontarían cualquier mentira. No he hablado con ella en 12 años y tengo mis razones, pero creo que es un buen momento.

Yola ganó ‘La casa fuerte’ y el lunes 27 de julio de 2020 durante su paso por ‘Sálvame’, Berrocal dejó claro que contará toda la verdad durante su entrevista en ‘El Programa del Verano’, programada para el jueves siguiente:

Voy a contar toda la verdad, me voy a sentar con él y lo voy a decir todo. «Quiero decírselo y quiero explicárselo.

Y así ocurrió.

El cara a cara más esperado

El jueves 30 de julio de 2020, Yola se sentó en ‘El programa del verano’ y se enfrentó a su ex, quien, con educación, le dijo:

Es evidente que tú y yo nos conocimos, tuvimos un aquel y nos vimos dos veces. ¿Por qué no nos volvimos a ver más?

Yola comenzó a relatar lo que pasó hace 12 años, cuando ella y Joaquín Prat habían quedado para conocerse:

Nos conocimos en el gimnasio y nos quedamos mirando. Nos saludamos y luego nos volvimos a ver en un sitio de copas y un día te llamé. Quedamos en un bar, estuvimos hablando y fuimos a un parque. Yo tengo muy buen recuerdo de ese día porque me encantabas como persona porque eras súper divertido y fueron momentos muy mágicos. Unos días antes hablé con una persona y me propuso hacer unas fotos con algún famoso. En ese momento yo estaba trabajando en televisión y no lo necesitaba. No lo iba a hacer, pero luego quedé contigo y antes de quedar contigo le llamé No sé que me llevó a hacerlo y lo pienso muchas veces porque no cobré dinero y es la única vez que he hecho esto. Te quiero pedir perdón porque me arrepiento muchísimo, lo siento por ti y por toda tu familia porque fue una traición a tu confianza».

Tras aceptar sus disculpas, Joaquín Prat confesó cómo se sintió hace doce años:

Me sentí traicionado porque había una atracción y yo quería estar allí. Entonces yo te llamé y te dije que era la última vez que nos íbamos a ver. No te guardo rencor. Has tenido el valor de sentarte aquí y la prueba de que no te guardo ningún tipo de valor es que siempre he alabado tu paso por los concursos.

Parece que Joaquín Prat caló hondo en Yola, ya que a día de hoy se sigue preguntando qué habría podido haber entre ellos si no hubiese llamado a aquel fotógrafo, a lo que él le respondió:

En cierto punto te lo agradezco porque pocos meses después conocí a mi mujer y tengo una familia maravillosa.

Después de 12 años sin hablarse, Joaquín Prat le agradeció su valentía para contarlo todo sin cobrar en un plató de televisión y se despidieron juntando sus codos, un gesto representativo de lo que sería un beso en otra época sin Covid.