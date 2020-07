La novia de Enrique Ponce, Ana Soria, llama a ‘Sálvame’ tras ser acusada de “sucia” y “guarra”

Ana Soria, la joven nueva novia del torero Enrique Ponce, llamó el 31 de julio de 2020 a ‘Sálvame’ indignada después de que el programa de Telecinco la acusara de poco higiénica y mostrara fotos de su supuesto cuarto de baño.

Ana Soria es una de las mujeres del momento después de que el pasado mes de junio de 2020 se destapara su romance con el torero Enrique Ponce, hasta ahora casado con la modfelo Paloma Cuevas.

Enrique y Ana muestran su amor constantemente en redes sociales y son dos de los personajes más buscados por la prensa del corazón.

El viernes 31 de julio de 2020, ‘Sálvame’ mostró la foto de un inodoro increíblemente sucio que “pertenecía a una mujer muy famosa y un poco pija” tal y como relató Nuria Marín, presentadora de ese día.

Al final se destapó que la famosa no era otra que Ana Soria y que ese cuarto de baño, así como una cocina llena de gusanos y suciedad, pertenecían al piso que la joven había alquilado hacía años mientras estudiaba en derecho en Granada.

El propietario del inmueble y casero de Ana Soria fue entrevistado por ‘Sálvame’ y dijo que durante el tiempo que la novia de Enrique y una amiga vivieron en su piso, los vecinos se quejaron por los malos olores y la suciedad.

En seguida, los colaboradores de ‘Sálvame’ tacharon a Soria de “guarra” y “sucia”.

Rafa Mora quiso mandarle un mensaje a la joven peor terminó llamándola por teléfono y entrando en directo en ‘Sálvame’

Así, en su primera intervención en un programa de televisión, Ana Soria dijo:

Pido intimidad, él empieza a torear ya y lo que a mí me pase a él le afecta, no puedo estar todos los días pendiente de todas las cosas que se dicen de mí

Yo no tengo que justificarme si soy aseada o no porque me da igual, la gente que se crea lo que quiera, no voy a vivir justificándome