Belén Esteban regresa a ‘Sálvame’ más prepotente que nunca pero ‘acojonada’ ante los ataques políticos de Jorge Javier Vázquez

El 1 de septiembre de 2020, Belén Esteban regresó a ‘Sálvame’ de sus polémicas vacaciones. Se enfrentó a sus últimos comentarios contra el gobierno pero reconoció tener miedo a las reacciones de su presentador, Jorge Javier Vázquez.

Ya es historia de la televisión, el regreso de Belén Esteban a ‘Sálvame’ en junio de 2020 tras estar meses confinada por la pandemia del coronavirus. La mal llamada ‘princesa’ del pueblo criticó la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y, a cambio, Jorge Javier Vázquez la echó del plató.

La bronca le dio muchísima audiencia a Telecinco, la alargaron y guionizaron lo mejor que pudieron para explotarla.

Pasado el tiempo, Belén se fue de vacaciones a Tenerife y al regresar, ya en Madrid se encontró con la realidad que ha sorprendido y preocupado a miles de usuarios del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas:

Dijo Belén Esteban ante los paparazzi.

Belén Esteban, al aterrizar en Madrid: «Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto. Es vergonzoso. A ver las medidas dónde están, porque yo he flipado, ¿vale?» pic.twitter.com/LeRzNTTwFA

El martes 1 de septiembre de 2020, Belén regresó a ‘Sálvame’ y habló abiertamente de lo que dijo en el aeropuerto,

También se refirió a cómo, en redes, la criticaron por colgar fotos rodeada de mucha gente sin mascarilla y sin tomar medidas de seguridad.

Yo he colgado fotos de el cumpleaños de mi marido que en fue en julio.Y sí, me he hecho fotos con mis amigos que han viajado conmigo y con mi familia.