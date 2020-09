Jorge Javier Vázquez cava su tumba profesional en 48 horas: así fue el enorme ridículo que hizo en ‘Sálvame’

Lo que hizo Jorge Javier Vázquez el 1 de septiembre de 2020 fue injustificable, un acto de soberbia, arrogancia y mal gusto que le va a costar caro.

Ese día Vázquez regresó de sus vacaciones de verano y lo hizo cachondeándose de su audiencia.

El catalán se plantó ante las cámaras con un bañador slip en la recreada cubierta de un barco con dos hamacas en la que estaba sentado junto a Mila Ximénez, quien está en pleno tratamiento contra el cáncer.

Aprovechando que Vázquez ha sido muy criticado por haber pasado parte de sus vacaciones en un yate de lujo, quiso reírse de sus enemigos alegando, con una arrogancia que sobrepasaba la mala educación, que:

Siempre cuando llega el verano, me voy siempre fuera de España a pasar mis vacaciones. Este año dije: Me quedo aquí y todo lo que me gasto, lo gasto en España. Pues joder, la de hostias que me han caído… ¡sale más a cuenta tener una cuenta en Suiza!

Le he pillado el gusto al yate. Que digo una cosa, fíjate que me han dado palos… pues cuando se enteren de que en el yate grande iban los perros, nosotros íbamos en el barato

Y así, marcando ‘paquete’, Vázquez habló con Mila de su cáncer, de cómo va a tener que convivir con él el resto de su vida y de las críticas que ha recibido la periodista, acusada de haberse inventado la enfermedad, puesto que no parece que la quimioterapia le haya pasado factura física.

Se puede entender que ‘Sálvame’ es un programa de humor, de entretenimiento y que Vázquez es un showman. De acuerdo. Es problema es cuando se cruzan ciertas líneas rojas y el 1 de septiembre se cruzaron.

Ver a Vázquez semidesnudo no es agradable, y menos con su arrogancia y hablando de temas tan serios. Y luego dirá que somos los demás los que no tenemos sentido del humor…

Pero lo mejor estaba por llegar. Al final del programa, cuando más audiencia hay, Vázquez, ya vestido, habló de su comentadísimo problema con Hacienda.

Este verano una de las informaciones relativas a mi la publicó ‘Vox Populi’, que se hacía eco de una sentencia de febrero en la que se decía que la Audiencia Nacional rechazaba un recurso que yo había interpuesto contra Hacienda respecto a unas sanciones. La información fue correctísima y exquisito el trato pero con estas situaciones siempre se convierte en el teléfono escacharrado.

Para las personas que dicen ‘¡paga, paga!’ me gustaría decirles que espero que no se encuentren nunca con Hacienda porque para litigar con ellos siempre hay que pagar o avalar. No debo absolutamente nada a Hacienda. Las sanciones de estos dos años están recurridas en el Tribunal Supremo o sea que todavía no sé si ganaré o no.

Precisamente ayer me llegó una notificación en el que siete años de sanciones el Tribunal me las ha declarado nulas. O sea que he ganado a Hacienda siete años de sanciones

Siempre que aparece Hacienda en tu vida, siempre pierdes. Porque aunque ganes siempre te metes en dinámicas de contratar abogados etc. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que te aparezca Hacienda.

Después de 10 años, es un tema que he tenido en silencio, empiezo a ver la luz de un proceso muy complicado. Después de que pase lo del coronavirus, porque ahora no es momento, me gustaría sentarme a explicarme lo que ha sucedido. Para mí han sido años donde he tenido que luchar contra muchos sentimientos: rabia, frustración, miedo, incertidumbre y ganas de abandonar y dejarlo todo