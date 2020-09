La sucia jugada de ‘Sálvame’ para cargarse al tertuliano que denunció coacciones y presiones políticas

Antonio Montero, el tertuliano de ‘Sálvame’ más rebelde a nivel político están en el disparadero. El programa quiere despedirle tras hacer una polémica declaración.

Fue a Antonio Montero a quien Jorge Javier Vázquez le gritó en directo que “‘Sálvame’ es un programa de rojos y maricones” tras una bronca política.

También fue a Montero a quien el presentador le prohibió hablar de sus ideas políticas lo que provocó que el periodista le tachara de “fascista”

El martes 1 de septiembre de 2020, Belén regresó a ‘Sálvame’ de sus vacaciones y habló abiertamente de la última crítica al gobierno de Sánchez, ya que tachó de “mierdas” las medidas de seguridad del aeropuerto de Madrid. Ella se defendió y Montero aprovechó para hacerle la pelota a su compañera y aconsejarle que se metiera en política.

Fue entonces cuando Montero, muy nervioso, dijo:

Yo no sólo ni de derechas ni de izquierdas, soy de sentido común.

Aquí me callaron desde la dirección a los compañeros. Yo llegué con mi suegra al hospital de La Paz que tenía COVID-19 y me parecía acojonante que todos entráramos por urgencias.

Aquí me dijeron que me callara, que no podía criticar al gobierno, que me iban a tachar de facha.