‘Sálvame’ salta por los aires: Laura Matamoros y su novio, metidos en una violenta pelea callejera

Nuevo escándalo de la familia Matamoros. Laura, la hija de Kiko Matamoros, y su novio Benji Aparicio han sido protagonistas de una pelea en plena calle. Las imágenes las ha mostrado ‘Sálvame’ y son brutales.

El 3 de septiembre de 2020, ‘Sálvame’ arrancó anunciando que un miembro del clan Matamoros había protagonizado una pelea brutal en plena calle de Madrid.

El programa jugó al despiste, dando pistas de quién podría ser y repasando el pasado violento de varios componentes d ela familia Matamoros (se les olvidó mencionar el ‘incidente’ que Kiko tuvo con su ex mujer, Makoke).

Al final se descubrió de quiénes estaban hablando: Laura Matamoros y su novio Benji Aparicio.

Se mostraron varias imágenes del momento como adelanto porque la escena completa, al parecer, era demasiado fuerte para emitirlas a las 5 de la tarde, por lo que lo harían en ‘Sálvame tomate’, a partir de las 20.00 horas (también es cuando más audiencia hay).

Belén Esteban llamó a Laura Matamoros y acto seguido la joven influencer habló en directo con la presentadora, María Patiño y dijo:

Nosotros nos sentamos y no le dimos más importancia de la que tenía.

Tal y como recoge la revista Semana, Benji se muestra sorprendido al saber que ha trascendido este percance, no tiene reparo en explicar cómo sucedió todo esa noche para acabar «pegándole un tortazo» a este chico en plena calle. Según relata él mismo, el verdadero origen de esta historia es una vecina a la que le molesta que haya un restaurante y que dificulta tanto su trabajo, como el de sus empleados y como el resto de locales de la zona.

Al principio nos preocupábamos, pero ya no le hacemos caso. La mujer vive sola y no está bien. Nos tira cubos de agua, de lejía, nos insulta…La cosa se ha ido poniendo fea, pero la Policía no puede hacer nada. El otro día se sentó como cliente al lado nuestro y empezó a decir todo tipo de barbaridades. La cosa fue avanzando y una persona que estaba enfrente de ella en la terraza hizo lo mismo que ella. Le estaba faltando el respeto a una camarera y después de que una persona, que estaba conmigo, le diera un toque, ya pasó lo que sabéis. Vi que se estaba pasando de la raya y cuando vino la Policía le expliqué lo que había pasado