Así será el regreso de Paz Padilla a ‘Sálvame’ tras la muerte de su marido: Telecinco vuelve a explotar el morbo más rastrero

El sábado 5 de septiembre de 2020, Paz Padilla regresará a Telecinco tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal.

La presentadora volverá como invitada al ‘Deluxe’, el próximo sábado 5 de septiembre de 2020. Así lo anunciaron en ‘Sálvame naranja’ el 3 de septiembre.

No sabemos si Paz cobrará por la entrevista o no (y eso, en realidad da igual) pero es una muestra más de que en ‘Sálvame’ no tienen límites morales a la hora de hacer audiencia. Han ‘vendido’ miserias de todo tipo y ni si quiera respetan a los que, se supone, son intocables (los presentadores).

Eso sí, el testimonio Padilla vale su precio en oro. Es muy interesante saber cómo ha podido soportar todas las tragedias que ha sufrido este año (falleció su madre, luego su marido y, hace poco, su suegra) y, sobre todo, cómo aguantó sin decírselo a prácticamente nadie en Mediaset.

Obviamente, los directores de ‘Sálvame’ no van a dejar escapar la oportunidad de darle la bienvenida a Paz de la manera más morbosa posible aunque, con toda seguridad, ella nos dará una lección de vida.

La muerte de Antonio Juan Vidal

Antonio Juan Vidal, falleció el 19 de julio de 2020 a los 53 años tras una dura enfermedad, un cáncer que le fue diagnosticado hace un año.

La actriz y presentadora se casó con el abogado el 8 de octubre de 2016 en Zahara de los Atunes, Cádiz. Pero su historia se remonta a la adolescencia, la pareja se conoció cuando ella tenía 14 y él 17. Pero la vida les juntó años después, en 2012, cuando Paz Padilla se había separado del padre de su hija Anna, Albert Ferrer.

Esta terrible noticia llegaba tan solo unas semanas después de que falleciera la madre de la humorista. De momento nadie de la familia ni su círculo más cercano se han pronunciado al respecto. La colaboradora de programas como ‘Sálvame’ y actriz de ‘La que se avecina’ llevaba unos días alejada de la televisión y se había especulado sobre el motivo de su ausencia.

Antonio Juan Vidal llevaba unos meses apartado de la vida pública después de que le diagnosticaran un tumor cerebral, contra el que ha estado luchado durante todo este tiempo y que finalmente no ha logrado vencer.

Tras los múltiples mensajes de apoyo de muchos de sus compañeros de ‘Sálvame’, Paz Padilla se despidió de su marido el lunes 20 de julio de 2020 en un funeral celebrado en Cádiz y en el que la humorista estuvo rodeada de su familia y de algunos compañeros de ‘Sálvame’ como los directores Raúl Prieto y David Valldeperas, así como el colaborador Kiko Hernández.

Ese mismo día, en ‘Sálvame’ le dedicaron gran parte de la tarde a rendirle homenaje a su compañera en estos momentos tan difíciles.