¡El hundimiento de Lydia Lozano! ‘Sálvame’ desvela todas las mentiras que la periodista contó a Bertín Osborne

La exitosa entrevista a Lydia Lozano en ‘Mi casa es la tuya’ ha provocado una toda una crisis en ‘Sálvame’ ya que sus compañeros la acusas de haberse inventado la mitad de las cosas que le dijo a Bertín Osborne.

La entrevista de Bertín Osborne a Lydia Lozano

Lydia Lozano fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’ el viernes 4 de septiembre de 2020 La colaboradora de ‘Sálvame’ triunfó con una entrevista llena de personalidad y confesiones sorpresa.

Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, esta vez el programa ha ‘traicionado’ a su propio nombre y en vez de estar en una casa, Bertín se acercó a la isla de la Palma para que la periodista le enseñarla sus rincones favoritos del lugar que la vio nacer.

Sabemos mucho de la vida de Lydia Lozano, es lo que tiene trabajar en ‘Sálvame’ pero Bertín Osborne ha conseguido que la periodista hable algo más allá de su trabajo en el programa o del ‘Caso Ylenia’ (cuando dijo que la hija de Albano Carrissi y Romina Power seguía viva y era falso).

Lydia habló de su infancia (dijo que es oncemesina…) del Caso Ylenia (aunque haya jurado mil veces que no lo iba a hacer) de la cantidad de dinero que ha ganado en su vida y de su relación con su marido, Charly( y eso que siempre ha pedido que no se hable de él puesto que no es famoso).

Lydia, la mentirosa

Por supuesto, en ‘Sálvame’ no podían dejar escapar la oportunidad de meterse con Lozano y abrieron el programa del lunes 7 de septiembre de 2020 tachando a Lydia de mentirosa.

Según sus compañeros, la periodista había exagerado toda su vida en su entrevista con Bertín.

Primero se alegó que era imposible que Lydia fuera oncemesina, y de hecho el programa invitó a un ginecólogo para comprobar si la periodista había mentido o no.

De hecho, el paparazzi Antonio Montero llegó a insinuar que, a lo mejor, en ese caso, había sido la madre de Lydia la que había mentido.

También acusaron a Lozano de haberse inventado su vida profesional y sus ganancias y de ser incoherente con respecto a lo que dice en ‘Sálvame’ (donde jura no volver a hablar de Ylenia o de su marido) y lo que confesó en ‘Mi casa es la tuya’