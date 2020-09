Iker Jiménez regresa a TV señalando a todos los que se rieron de él y bate récords de audiencia

Iker Jiménez regresó a ‘Cuarto Milenio’ en la noche del 6 de septiembre de 2020, seis meses después de que abandonara la TV por la crisis del coronavirus. El presentador volvió batiendo todos los récords de audiencia con 1,7 millones de espectadores.

Sin duda alguna, Iker Jiménez ha sido una de las figuras mediáticas más importante durante la pandemia del coronavirus. Desde ‘Cuarto Milenio’, el periodista ya advirtió lo que iba a ocurrir pero le tacharon de alarmista.

Una vez comenzó el estado de alarma, Iker decidió parar las grabaciones de su programa en Cuatro por pura prevención pero desde su canal de Youtube y el programa ‘La estirpe de los libre’, Jiménez y su mujer, Carmen Porter, se convirtieron en auténticas referencias informativas de la pandemia.

Iker Jiménez: «Llevo confinado mucho tiempo antes de que lo dijera el Gobierno»

Pasados 175 días desde su última emisión, el 6 de septiembre de 2020 regresó ‘Cuarto Milenio’. Iker, en su vuelta, explicó el origen del coronavirus.

La última entrega, titulada ‘Origen’, arrancó con un vídeo en el que se veían titulares de diversos medios de comunicación al inicio de la pandemia, desvelando cómo muchos consideraron a Cuarto Milenio y al propio Iker Jiménez como elementos de alarmismo y cómo poco después las opiniones y profecías vertidas en el último programa emitido (a principios de marzo) se fueron cumpliendo, como las advertencias sobre la gravedad, alcance o medidas de protección que requeriría la llegada del coronavirus y la covid-19.

Iker se tomó su tiempo para la revancha- Explicó todo su vía-crucis, y cómo había conseguido la información de “once fuentes distintas”

O le haces caso a tus fuentes y sales aquí alarmando, o te pliegas a lo oficial y te ríes de las mascarillas y dices que es solo una gripe o que solo habrá dos o tres casos

Es normal que a finales de enero, a primeros de febrero, muchos no nos creyeran porque éramos una nave a contracorriente.

Ahora no nos pueden decir a nosotros que hayamos dicho otra cosa. Nosotros no nos hemos cambiado la chaqueta, no hemos dicho A y luego B.