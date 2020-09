Rocío Carrasco pierde los papeles en ‘Lazos de sangre’: “¡Se habla de madre ausente y ya me miráis a mí!”

Rocío Carrasco vivió su momento más tenso el 9 de septiembre de 2020 en ‘Lazos de sangre’ (TVE).

El programa estaba dedicado ese día a la figura de Paco de Lucía y tras analizar su carrera profesional también se habló de su faceta como padre.

Es el problema de los artistas, que muchos de ellos abandonan la familia durante mucho tiempo por los compromisos profesionales.

Y en cuanto salió ese tema en el debate presentado por Boris Izaguirre, le preguntaron a Rocío Carrasco sobre la ausencia materna, ya que es hija de Rocío Carrasco.

Fue aquí cuando Rociíto se enfadó como nunca:

Se habla de madre ausente y ya me miráis a mí.

Yo la ausencia de mi madre no la he sufrido, no la he vivido. Aunque haya ausencia, cuando se es un buen padre o madre no se siente esa ausencia