El regreso de Ana Rosa Quintana hunde irremediablemente a Susanna Griso: su ‘Espejo Público’ agoniza en audiencia

La historia se repite. Un año más, ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) ha vuelto a hundir a su rival, ‘Espejo público’ (A3) al inicio de la temporada y eso que Susanna Griso lo ha intentado todo para sobrevivir. ¿Es el fin de una era en Atresmedia?

La guerra de las audiencias: Ana Rosa hunde a Griso

Analicemos las audiencias. La crisis más grave para Susanna Griso comenzó hace ya dos temporadas.

De septiembre de 2018 a julio de 2019, ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco marcó una media de 19,1% de share y 617.000 espectadores mientras que ‘Espejo Público’ se quedó en un 13,6% y 440.00 espectadores en A3.

La mayor distancia entre ambos programas en 11 años.

Pero durante la temporada 2019-2020, la cosa no mejoró para Griso.

AR lideró con un 18.7 por ciento de share, líderes indiscutibles, cerca de un +20% por encima de T5 en una de sus mejores temporadas y un +48.4% por encima de Antena 3. De hecho, Quintana mejoró en 6 décimas la diferencia con A3 respecto a la temporada anterior.

El 2020, como todos sabemos, ha sido atípico, al igual que su verano. Terminaron las temporadas y comenzaron las versiones de AR y Espejo Público en época estival.

Si bien es cierto que ‘Espejo Público’ ha mejorado con respecto al verano anterior, ‘El programa del verano’ le ha vuelto a vencer. Un 12,6% de audiencia media en agosto de A3 frente al 17,9% de A3, en la misma franja horaria.

Recordemos que ‘Espejo público’ se subdivide en varios programas para intentar arañar algún punto de share pero ni con esas. (Si en una de esas divisiones gana, pueden anunciarlo como un triunfo pero lo importante es la franja horaria en su totalidad)

Pero el descaro llegó en septiembre de 2020. Susanna Griso regresó de sus vacaciones el 1 de septiembre, una semana antes que Ana Rosa Quintana.

Durante esos 7 días que Griso compitió con ‘El programa del verano’, los de Telecinco seguían ganando con un 16,7% frente al 12,3%.

Ana Rosa regresó el 7 de septiembre de 2020 y arrasó. Ni su nuevo look (que recibió cientos de críticas machistas) impidieron el éxito.

Del 7 al 10 de septiembre de 2020, ‘El programa de Ana Rosa’ ha conseguido un 17,6% de cuota de pantalla de media mientras que ‘Espejo público’ ha bajado a un 11,4% de share. Un desastre.

Los nuevos (y estériles) cambios de ‘Espejo público’

En Antena3 ya no saben qué inventar para remontar un programa que no funciona. Llevan dos temporadas intentando cambiar y renovarse peo ni con esas.

Intentaron, por ejemplo, meter noticias del corazón sin darse cuenta de que eso es territorio exclusivo de Telecinco (y encima ficharon a personajes tan casposos como Karmele Marchante y Jesús Mariñas ).

Septiembre de 2020 comenzó con cambios que tampoco han mejorado los datos de ‘Espejo Público’ .

Para empezar, se produjeron algunos cambios en cuanto a imagen y diseño gráfico, con novedades en plató. El programa estrenó logotipo, rediseñando el anterior e introdujo el color fucsia en los grafismos, que se unieron al azul y amarillo que el espacio ya utilizó en su etapa anterior.

Además, ‘Espejo público’ abandonó el estudio de informativos que se utilizaba en el primer tramo del espacio la temporada anterior y ha realizado esta sección desde la zona central del plató incorporando una nueva mesa que minutos después ha sido sustituida por otra más amplia para el resto de secciones que necesitaban espacio para más colaboradores.

Paralelamente el espacio cuenta con un pequeño set para ‘Un café con Susanna’, otro con un pantallón en el que se amplía información de algunos de los temas tratados o se avanzan contenidos que se verán después y se conecta con redacción para verificar algunos de los bulos más extendidos en internet.

Además, Adriana Abenia, que ya estuvo durante el verano, sigue formando parte de los colaboradores habituales del programa y Francisco Rivera tiene su propia sección, Rivera y amigos, en ña que entrevista a famosos (por cierto, es una sección casposa y ridícula).

Lorena García, sustituta de Griso en verano, ahora es copresnetadora y Óscar Castellanos coordina al equipo de reporteros de Espejo Público.

También se ha puesto en marcha la sección ‘A3 Verifica’, para combatir los bulos presentes en las redes sociales, y ‘La cadena de la solidaridad’ para fomentar la caridad en tiempos de crisis.

¿Cuál es el problema de ‘Espejo público’?

Pregunta difícil que sólo se puede responder con teorías. Podemos aventurar que ‘Espejo público’ no tiene una línea editorial clara. Por ejemplo, guste o no, Ana Rosa sí se ha mojado en la crisis del coronavirus mientras que Griso no ha hecho tanto ruido.

Y luego, y más fundamental, la diferencia entre presentadoras es indiscutible. Ana Rosa es una marca en sí misma, con un carisma y una popularidad que no consigue su rival ni de lejos.