Todo lo que no se ha contado de indecente regreso de Marta López a ‘Sálvame’ como colaboradora

Marta López ha vuelto como colaboradora de ‘Sálvame diario’ tras haber sido despedida por no cumplir con las normas de seguridad sanitarias. Este ha sido un capítulo oscuro y vergonzoso de la historia de Mediaset. ¿Qué ha pasado realmente?

El lunes 14 de septiembre de 20202, Marta López era Trending Topic en Twitter ya que ese día regresó oficialmente como colaboradora habitual de ‘Sálvame’ y gran parte de la audiencia no está de acuerdo.

Dos días antes, el sábado 12 de septiembre, Marta reapareció en ‘Sábado Deluxe’ para sorpresa de todos. ¿Cómo era posible?

Recordemos los hechos. El 20 de agosto de 2020, Mediaset España envió un comunicado de prensa que en el se anunciaba el despido inmediato de Marta López por su “conducta irresponsable con respecto al coronavirus.

Unos días antes, López había colgado en sus redes sociales varios vídeos y fotografías de ella misma (junto a otras famosas de la cadena como Makoke) en una fiesta, sin mascarilla y sin ningún tipo de medida de seguridad.

Como Marta dio positivo en las pruebas PRC, después de haber regresado a Mediaset, fue despedida y todos los que habían estado en contacto con ella tuvieron que hacer cuarentena.

Lo que pasó realmente

Hasta aquí todo lo que se sabe. Ahora vamos a contar lo que se desconoce: Según ha sabido en exclusiva Periodista Digital, cuando Marta regresó de sus vacaciones, se hizo, antes de entrar en Mediaset, un test rápido que dio negativo.

Ella actuó con naturalidad (se rumorea que suele “olvidarse” la mascarilla y que lo d ela distancia social parece no ir con ella) pero al hacerse la PCR dio positivo. Ella se va pero ese no es el problema.

Colaboradores, técnicos y presentadores han de hacer cuarentena por lo que son muchos los trabajadores de Mediaset que están que trinan con la ex de ‘Gran Hermano’ (que pregunten en ‘Ya es mediodía’).

Nunca en la historia, jamás, Mediaset ha mandado un comunicado para anunciar un despido de manera tan tajante. Esto nos dice que la cosa iba en serio. O no.

El problema no era que López estuviera contagiada si no el alarde público que había hecho de su irresponsabilidad aunque, pensándolo bien, Makoke, Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Mila Ximénez o Lydia Lozano han hecho lo mismo y no ha pasado nada.

Pero, como decíamos, Marta volvió el sábado 20 de septiembre de 2020 para decir que en realidad no había sido despedida, que estaba de cuarentena. Repetimos: ¿Y el comunicado de prensa?

Ella se hizo la ofendida, diciendo que lo había pasado muy mal (por eso en todas sus publicaciones en redes aparecía feliz y enamorada de su novio Efren…).

El regreso de Marta a ‘Sálvame’

¿Por qué han vuelto a contratar a Marta López? ¿Había peligro de demanda por despido improcedente?

Y así, el lunes 14, Marta apareció en ‘Sálvame’ como colaboradora y como si no hubiera pasado nada. No. Así no. O queréis dar ejemplo con algo tan grave como la pandemia o no lo dais pero no juguéis con eso.

También existe otra posibilidad: ¿Estamos hablando de una empresa con tal falta de ética que utiliza a su gabinete de prensa como parte del show? ¿Es posible que nunca la despidieron pero jugaron a que sí? ¿Por qué no sacan un comunicado ahora explicando lo sucedido? No tienen narices. Y luego, cuándo llamas para preguntar, se enfadan y se hacen los ofendidos. Sí, así funcionan…

Es repugnante y así lo han dejado claro los espectadores en redes sociales:

‼️El código ético de Mediaset es vergonzoso.Contratan como colaboradora a la ladrona Cristina Cifuentes, tienen como periodista a un falso periodista, Avilés, que ha estafado a media España.Y readmiten a la tipeja Marta López que pone en peligro la salud de todos.#yoveosalvame pic.twitter.com/1Jof4GOQyx — HATEUNICORNS (@Blackisakolor) September 14, 2020

Lo que queremos es que despidais a Marta López, que fue lo que dijistéis, no tenéis nada de ética, dais asco — Sandra M (@SandraMartHerr) September 14, 2020

Me parece alucinante que esté ahí Marta López y más después de la entrevista que dio en el Deluxe en la que fue de sobrada y digna, cuando todos vimos sus abrazitos y sus besitos en Marbella. YA ESTÁ BIEN. #yoveosálvame — Nomemires (@Nomemir21811796) September 14, 2020

No tomáis por tontos con el despido de marta López ahira lo entiendo si haciendo lo mismo a makoke no le ha dicbo ni pio pues eso viva la vida — maika (@37_maika) September 14, 2020