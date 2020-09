Así ha sido el regreso de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: ¿Está bien Jesús Vázquez? ¿Se echa de menos a Sofía Suescun?

‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha vuelto a Cuatro tras su parón por la crisis del coronavirus. Lo ha hecho con nuevo presentador y adaptándose a los tiempos que corren. Lo que podemos decir es que el dating-show sigue siendo lo que pide su público.

¿Por qué se sigue realizando ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’?

Cuando se anunció el estado de alarma en marzo de 2020, ‘Mujeres y hombres y viceversa’ hizo un ademán de adaptarse, metiendo a tronistas y pretendientes en una casa, con Toñi Moreno desde el plató charlando con ellos.

Pero las circunstancias extremas hicieron imposible seguir adelante y el programa paró.

En julio de 2020 se anunció el regreso de uno de los programas más icónicos de Mediaset pero con un nuevo cambio en la conducción del espacio. Como ya se sabe, Emma García (que llevaba 10 años al frente) fue sustituida en 2018 por Toñi Moreno pero esta última se ha ido para darle paso al mismísimo Jesús Vázquez.

El propio Vázquez se sorprendió de la llamada de Vasile fichándole para un programa como ese, un show que, aunque es marca de la casa, está relegado a Cuatro y con audiencias paupérrimas

Muchos se preguntarán por la necesidad de Mediaset por mantener ‘MyHyV’ cuando, aparentemente, ya no cumple las expectativas. Un apunte: Es el programa de la casa más visto en la web, arrasa en redes sociales y tiene un target comercial de aúpa. Sale muy barato y es una marca. Gustará o no pero no subestimemos a su público (auténticos fanáticos y consumidores).

De hecho, el ‘nuevo’ ‘Mujeres y hombres y viceversa’, vista su primera entrega del lunes 14 de septiembre de 2020, es un programa perfecto para las nuevas generaciones, es decir, que está hecho para verlo online, en el metro, sin complicarse.

Intimar en tiempos de pandemia

Podríamos resumir esta nueva etapa del programa como ‘ligar en tiempos del coronavirus’ (O f***ar en tiempos del corinavirus). Para estar ‘seguros’, tronistas y pretendientes se han encerrado en una casa (previa prueba de PCR) y de allí no pueden salir.

En plató está Jesús Vázquez dando paso a vídeos y hablando con los jóvenes hormonados en directo. Le acompañan, de momento, tres colaboradores: Nagore Robles y los extronistas Violeta Mangriñan e Iván González.

Las hordas de ‘viceversos’ se han quejado en Twitter de que no hayan contado con Sofía Suescun como comentarista y no seré yo los que les lleve la contraria (aunque no le eche de menos). Repito, no hay que subestimar al público.

Con este nuevo formato se ha perdido la interactuación descontrolada que había en plató. Todo el mundo opinando, gritando, llorando, provocando y sacando trapos sucios de los otros.

Ahora sólo dependen de lo que pase en la casa y eso es bueno y malo.

Aplaudo la capacidad creativa de provocar tramas con tan pocos medios. Por ejemplo, el tronista ha de elegir a una expulsada sin verla, sólo hablando con ellas a través de una puerta. Es como ‘Su media naranja’ pero en una casa rural. Esto provoca, al menos, contenido.

El problema es que no hay presupuesto. Se nota, principalmente en el sonido (irritante) y en ciertas carencias de realización (planos poco vistos y pobres).

Jesús Vázquez, por su parte, es un profesional, como siempre. Ni serio ni alocado. También hay que darle tiempo a que se adapte pero me gusta verle ahí.

Y luego, los protagonistas, los chicos. Para empezar a uno de los tronistas, Álex Bernardos, ya le conocíamos (fue pretendiente de Carmen y se fueron del programa juntos) por lo que eso de ‘la nueva generación de ‘MyHyV’ no es tal. Aún con todo, hay alguna desquiciada por ahí que me ha hecho gracia.

Repito, ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ es lo que es y sale rentable y hay que aplaudir el intento de adaptación de un programa que es casi imposible de realizar en una pandemia.