Momentazo sin precedentes: Terelu Campos ‘perrea’ y se ríe de ella misma en su visita a Movistar+

Por fin hemos visto la anunciada visita de Terelu Campos a Dar Cera, Pulir #0’ y el resultado es, sencillamente sorprendente.

‘Dar Cera, Pulir #0 ‘, el exitoso programa presentado por Patricia Conde y Ángel Martín que regresó lunes 14 de septiembre con la visita de Andreu Buenafuente.

Peor el palto fuerte del espacio de humor llegó el martes 15 de septiembre con la anunciada visita de, nada más y nada menos, que Terelu Campos.

Esta era su segunda aparición en Movistar+ después de participar, con su madre,María Teresa, en El cielo puede esperar. María Teresa también se acercó a la plataforma a través de su paso por La Resistencia y su famoso ‘perreo’ junto a David Broncano.

María Teresa Campos y Broncano ¿bailando? pegaditos

En lo que hemos podido ver de su visita a Dar Cera, Pulir #0, colgada por Ángel Martín en sus redes sociales, Terelu Campos bromeó con Patricia Conde con la idea de ser su sustituta en caso de estar de baja.

Si vuestro martes está siendo duro imaginad el mío.pic.twitter.com/9AL0PrkejI — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 15, 2020

La escena es desternillante. Llega Ángel Martín y se encuentra a Campos en lugar de Patricia. El humorista no entiende nada, llama a su compañera y ésta aparece para informarle que Terelu será su sustituta en caso de contagiarse de coronavirus.

Patricia y Terelu se ríen de Ángel haciendo referencia a lo “pequeño que es” y Cande les deja solos para que se vayan conociendo,

Terelu, muy entregada, le pide a Martín que hagan algo (“Un sálvame melón”, por ejemplo) y el presentador le responde que allí sólo dan pasos a vídeos.

No tienes ni idea de hacer televisión.

Y es entonces cuando Terelu se lanza a perrear, como hizo su madre en ‘La resistencia’ ante la incomodidad de Ángel, que llega a decir “no tenía que necesidad de ver esto”, mientras que Campos menea el trasero frente a él.

La escena es desternillante y demuestra algo que no sabíamos, que Terelu tiene sentido del humor, al menos para reírse de ella misma.

También es verdad que, como hay un guión, tanto Patricia Conde como Ángel Martín, se ‘comen’ a su invitada.

Campos no es actriz, se nota pero lo intenta. Ya la vimos en ‘Paquita Salas’ y nos sorprendió. No estaba mal, en serio, pero tampoco era para aplaudir. Lo que pasa es que ver a Terelu haciendo otra cosa que no sea hablar de ella y de sus conflictos y dramas personales, se agradece.

Ahora, la pregunta clave: ¿Terminarán las Campos en Movistar+? Está claro que María Teresa Campos está moviendo sus hilos para meterse ella y sus hijas en la cadena de pago. Si Terelu se atreve a hacer lo que ha hecho en Dar Cera, Pulir #0, podría encajar pero una cosa es una escena de chiste y otra un programa entero.