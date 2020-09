Toñi Moreno se une a Risto Mejide para destrozar a la periodista Mariola Cubells y justificar el tipo de TV que hacen

Cada vez está más claro que Risto Mejide está machacando a la periodista Mariola Cubells para justificar el tipo de televisión que él hace. Este 17 de septiembre de 2020, se unió a esta guerra Toñi Moreno, quién también atacó a Cubells. No es justo.

El origen de la polémica: El caso Arny y el perdón de Cubells a Jesús Vázquez

El caso del pub Arny suceció en 1995, todo un escándalo en relación con el sumario del juicio por las actividades de prostitución de menores en ese bar gay de Sevilla. Se involucró a muchas personalidades públicas entre las que estaba Jesús Vázquez, aunque, como luego se demostró, él nunca fue a ese lugar.

En esa época, Vázquez lo perdió todo, incluso a su madre, que estaba enferma de cáncer. Llorando se lo contó, el 11 de septiembre de 2020, a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’

El lunes 14 de septiembre, la periodista, crítica de televisión y colaboradora de ‘La SER’ , Mariola Cubells, escribió , en su blog del Huffingtonpost, una carta abierta pidiéndole perdón a Jesús Vázquez.

En el texto, Cubells reconoce que hace 23 años, trabajaba como reportera en un programa de Canal9 que invitó a dos de los muchachos que pusieron las denuncias falsas.

Mariola reconoce, entre otras cosas, que los chicos en cuestión eran unos “macarras” y drogadictos. Que estuvo con ellos todo el día para acompañarles, que uno le reconoció que se había inventado las acusaciones en el Caso Arny y que incluso la cadena pública les compró droga para que pudieran salir en directo.

Cubells reconoce su culpa y pidió perdón a Vázquez 23 años después. El presentador de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ respondió al texto de la periodista aceptando sus disculpas.

Rosto entra en la ‘guerra’

Pero Risto Mejide, paladín de la justicia, lleva días dedicándose a atacar a Cubells desde ‘Todo es mentira’, tachándola de “mentirosa” e incluso de delincuente, vengándose así de todas las críticas negativas que ha recibido por parte de la periodista.

Mientras, en ‘La Ventana’ de la SER, Mariola intentó no entrar en polémicas asegurando que, si ella escribió esa carta abierta a Jesús Vázquez, era por puro arrepentimiento.

Este es el breve resumen de la charla que hemos tenido esta tarde con @MariolaCubells y que merece la pena escuchar al completo: https://t.co/gbejoTpBXU pic.twitter.com/CH5lbOV8fl — La Ventana (@laventana) September 15, 2020

Para Risto, las disculpas de Mariola no son sino una manipulación victimista y ha decidido machacarla sin piedad. Para ello, lleva días mostrando los mismos vídeos de Mariola dando unas charlas sobre televisión y explicando cosas como que, en ese negocio, todo se hace por la audiencia, que no hay ética ni moral dentro de los programas.

A Mejide, estas críticas le molestan mucho, considera que Mariola se cree por encima del bien y del mal por decir lo que dice. ¿Y él qué hace? ¿Acaso no machaca a los que no opinan como él? Aquí Cubells no miente, hay muchos programas de televisión que no conocen lo que es la moral (‘Sálvame’, por ejemplo, producido por los mismos que hacen ‘Todo es mentira’).

Risto parece que está utilizando a Cubells para justificar el tipo de televisión que él hace y lo que no entiende el publicista es que ese ataque le delata. No lo necesita.

La televisión no es buena o mala, es la que es, uno puede ver ‘Sálvame’ o ‘Mad Men’, se puede elegir pero tampoco negar que hay cierto tipo de programas que se hacen sin escrúpulos.

Risto está atacando a toda la crítica televisiva y ha utilizado a Cubells como cabeza de turco.

Toñi Moreno se une al ataque contra Cubells

El 17 de septiembre de 2020, Toñi Moreno entró en esta guerra desde ‘Todo es mentira’

Años antes, Cubells atacó (mucho) ‘Entre todos’, programa de TVE que presentó Toñi Moreno y en el que ese creaba una cadena de favores entre ciudadanos.

Según Cubells, ese espacio confundía la solidaridad con la caridad y era insultante que, en una televisión pública, se quisieran disfrazar los problemas de los ciudadanos y que eran responsabilidad del gobierno. Sinceramente, tiene razón. ‘Entre todos’ era propaganda peligrosa.

Moreno ante las declaraciones de Cubells sobre ella y su programa, dijo: