Presentadora de salseo en Mediaset: requisito, hacer confesiones sexuales muy bestias

El domingo 20 de septiembre de 2020, Emma García dijo en ‘Viva la vida’ que había hecho un trío. La conmoción fue máxima teniendo en cuenta el tipo de personaje del que hablamos. Eso sí, no es la única presentadora de Mediaset que ha sorprendido a propios y extraños con sus confesiones más picantes.

El trío de Emma García

El domingo 20 de septiembre de 2020, en 0Vuida la vida, el colaborador, Torito, le preguntó a Emma García

¿Alguna vez has hecho un trío?

Una pregunta íntima que lejos de enfadar a la presentadora optó por responder:

Sí, si preguntas yo te respondo

Conmoción total-. No porque se hablase de tríos (a estas alturas eso ya no escandaliza a nadie) sino porque la protagonista era la mismísima Emma García, conocida por su seriedad, profesionalidad y, por qué no decirlo, frialdad.

Confesiones íntimas de otras presentadoras:¿Por qué sorprenden más en mujeres que en hombres?

Esta confesión íntima de García nos ha hecho recordar otros momentos en los que presentadoras y colaboradoras de televisión que nunca han hablado de su vida íntima, se han soltado la melena.

Es curioso que con los hombres no sorprende tanto. Jorge Javier Vázquez o Bertín Osborne, por citar dos, han dicho de todo en directo y ha dado un poco igual

Pero como vivimos en una cultura machista en la que se supone que la mujer, sobre todo un tipo de mujer profesional y respetada, no puede o no puede decir que tiene vida sexual, cuando alguna de estas damas pierde, aunque sea de broma, la ‘compostura’, en seguida llama la atención. Veamos varios casos ‘curiosos’.

María Patiño y el barro

María Patiño siempre ha sido extremadamente pudorosa. Una vez salió en Interviú, vestida, y casi ni se atrevió a hablar de relaciones íntimas.

Eso sí, en 2019, mientras se hablaba de SV2019 en ‘Sálvame’, Patiño nos dejó boquiabiertos al decir:

Yo encuentro supererótico a una persona manchada de barro. Ver una mujer llena de barro me excita

María Patiño confesaba que le resultan muy atractivas las peleas de barro entre mujeres y acababa haciendo una promesa pública 😱 #yoveosálvame #supervividoreshttps://t.co/3qc9QY6Tgd — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 25, 2019

Terelu, desatada

Otra que vende una imagen de ‘nobleza’ es Terelu Campos aunque en un polideluxe celebrado en 2017, la periodista y presentadora confesó desveló que había mantenido sexo telefónico desde casa de su madre; en concreto, desde el teléfono fijo. Y, aunque negó haber tenido relaciones en un avión, el polígrafo dijo que mentía.

Además, en abril de 2020, en la revista ¡QMD!, Terelu también vendió sus fantasías sexuales más salvajes.

Toñi Moreno y la falta de sexo

Y hablando de Terelu, en agosto de 2020, la hija de María Teresa Campos le confesó a Toñi Moreno que llevaba 6 años sin practicar sexo, a lo que la andaluza se lanzó a confesar algo justo antes de asegurar que está cerrada al amor. Recuerden que hace poco tuvo una relación duradera con la cantante Rosana.

Belén Esteban siempre tiene ganas

Belén Esteban, siempre reacia a hablar de temas poco pudorosos, confesó en septiembre de 2020 que a ella le encanta el sexo a todas horas y que “siempre tiene ganas” de hacerlo con su marido Miguel.

María Teresa Campos, sin frenos

María Teresa Campos, la gran dama de la televisión, ya está de vuelta de todo y por eso no tiene ningún problema en hablar de lo que sea.

La conversación subida de tono entre Ana Rosa Quintana y María Teresa Campos fue historia de la televisión. La segunda iba a presentar un libro al ‘Programa de A,R’ justo en la época en la que empezó su relación con Edmundo Arrocet.

En plena entrevista, Quintana no se cortó y le preguntó a María Teresa:

¿Tú y Edmundo hacéis cositas?

Campos aguantó el embiste y contestó:

Si te refieres a que si es un amor platónico, no. Practico lo que puedo, no me quejo

Y esta no fue la única vez que la matriarca de las Campos habló de su vida íntima. María Teresa acudió al ‘Deluxe’ en febrero de 2020 para desahogarse (y cobrar) sobre su ruptura con Bigote Arrocet. En la entrevista, la periodista perdió su dignidad y confesó intimidades que no venían a cuento.

Cristina Tárrega, impactada con Ylenia Padilla

Hace poco, en el olvidable (y cancelado programa’ ‘Animales nocturnos’, Ylenia Padilla dejó perpleja a Cristina Tárrega.

Sucedió cuando una espectadora llamó y dijo en directo que:

Desde hace dos años, me levanto por las mañanas con muchos ‘calentones’ y no puedo evitar tener sexo continuo. El problema es que estoy casada y mi marido no aguanta más

Ante este problema, Ylenia Padilla confesó:

Esto le pasa a muchas personas, no te sientas rara. Antes me pasaba a mí.

Recordemos, además, de Cristina Tárrega es de las presentadoras y colaboradoras menos pudorosas d ela televisión, capaz de hablar de cualquier tema íntimo sin escandalizarse.

Lydia Lozano, la “entregada”

Tampoco se ha escapado de hablar de su vida más intima, Lydia Lozano. En febrero de 2020, tras una operación a la que se sometió su marido, Jorge Javier Vázquez, en el Deluxe, quiso saber cómo se las apañaba el matrimonio en la cama y ella contestó:

Yo me entretengo mucho.

La broma subida de tono de Lara Álvarez

En mayo de 2020, durante una de las galas de ‘Supervivientes 2020’, Yiya, ya expulsada, hizo balance de su concurso desde plató y protagonizó un rifirrafe con su excompañera Vicky Larraz.

Vengo a darte lo tuyo porque no lo quisiste en su momento.

La frase le hizo muchísima gracia a Jorge Javier Vázquez en plató y desde Honduras, Lara Álvarez le dijo a su compañero:

No te quiero decir hace cuánto nadie me dice eso y lo malo es que no sé cuándo me lo van a decir pero la primera persona que me lo diga…

En Antena3 también pasa

Ojo, lo de las confesiones sexuales de las rpesentadoras no es exclusivo de Mediaset. En Antena3, por ejemplo, también ha ocurrido pero con menos ‘intensidad’.

Susanna Griso no es una persona que suela hablar de su vida personal. Por este motivo, todos los colaboradores de ‘Espejo Público’ se quedaron perplejos en 2016 cuando la presentadora hace una picante confesión: ¡se haría lesbiana por Sofía Vergara!

Otra que tampoco se ha cortado nunca a la hora de hablar de su vida íntima es Cristina Pedroche