Fabuloso estreno de ‘La isla de las tentaciones 2’: cuernos antes de empezar, pelea de ‘gatas’ y la ‘doble’ de María Patiño

Ya está aquí, ya llegó la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’ en Telecinco y por el momento no decepciona. Un casting perfecto para un programa tan loco (en el mejor sentido de la palabra).

Ya era hora de que Mediaset sacase su gran reality de la temporada y más ahora que la segunda ola de la pandemia vaticina un nuevo confinamiento. Necesitamos evasión.

Puesto que ya no puede haber ‘GH’ y teniendo en cuenta el éxito de la primera edición de ’La isla de las tentaciones’ , Mediaset encargó dos temporadas más (que se grabaron este verano en República Dominicana).

Esta vez con Sandra Barneda al frente (en sustitución de Mónica Naranjo), cinco parejas nuevas pondrán a prueba su amor y cada una de ellas está más desquiciada que la otra.

¿Por qué es mejor la segunda temporada que la primera?

Por lo que hemos visto, hay muchos celos (sobre todo por parte de ellas), mucho ‘chonismo’ y demasiada ‘cara dura’.

Llama la atención que esta vez hay mucho más celos que en la temporada anterior. Sobre todo por parte de ellas. Casi todas las mujeres de las parejas son unas celosas casi patológicas. Y eso ya sabemos lo que significa: ¿Recuerdan a Fani Carbajo? Pues eso…

Lo mejor de esta edición, además del casting de parejas es el de solteros y solteras. Hay cada personaje que es maravilloso, como por ejemplo Yan «la china más famosa de Madrid» (sigo llorando de la risa con su presentación).

También está Dorothy, que parece una versión más joven de María Patiño. Es verdad.

Todo esto ha provocado que con media hora de programa ya estabas enganchadísimo. La primera edición tardó mucho más en empezar.

Ah, y decir que aunque las redes echen de menos a Mónica Naranjo, a mí Sandra Barneda me gusta en ese papel. No es tan glamourosa como la cantante pero se nota que se lo ha pasado pipa.

Las cinco nuevas parejas

Tom y Melyssa

Tom es un empresario de 27 años natural de Marrakech que entró en ‘MyHyV’ con un objetivo muy claro: conquistar a Melyssa. Y lo logró. Ella tiene 28 años, es de Barcelona y trabaja como diseñadora. Tras ocho meses de relación, la pareja pondrña a prueba su amor en ‘La isla de las tentaciones’. “Cuando a Tom se le acercan las chicas me genera una sensación de furia” confiesa Melyssa. ¿Le dará Tom motivos para enfadarse?

Melodie y Cristian

Melodie (28 años) y Cristian (31) trabajan como camareros y son famosos en Elche por haber traicionado a sus parejas. Cuando se conocieron Cristian era el novio de la mejor amiga de Melodie, y Melodie la novia del mejor amigo de Cristian. Tras 9 años juntos, Cristian llega al programa para demostrarle a su pareja que es el hombre de su vida, pero Melodie sigue sospechando que él le fue infiel. ¿Será ‘La Isla de las Tentaciones’ el lugar para disipar la sombra del engaño, o se avecinarán nubes de tormenta?

Por lo que se sabe esta pareja ya está rota y él estaría saliendo con Andrea, la joven que le fue infiel a su novio en la primera entrega de ‘La isla de las tentaciones’?

Ángel e Inma

Ángel (23 años) es opositor a Guardia Civil e Inma (28 años) es influencer (la Penélope Cruz de Montequinto…) Esta pareja de sevillanos solo lleva un año juntos, pero ya tienen muchas bocas que callar… A Ángel le molesta que en el barrio le digan que a su novia solo le gustan los famosos. Inma reconoce que le hablan muchos actores y deportistas por Instagram porque es influencer. Sin embargo, es Inma la que tiene ataques de celos por culpa de Ángel, que según él son descontrolados. En su ciudad nadie daba un duro por ellos ¿Conseguirán acabar con las habladurías en ‘La Isla de las Tentaciones’?

Ella es tan ‘loca’, tan graciosa y tan desquiciada que va a dar mucho juego. e hecho, recuerda a la Fani de la primera temporada.

Mayka y Pablo

Mayka (28 años) es camarera y Pablo (26) es DJ. Cuando esta pareja de murcianos se conoció él no quería una relación seria y siguió quedando con otras chicas. “Cuando me enteré me sentí fatal, pero decidí perdonarle porque no estábamos de relación” confiesa Mayka. Sin embargo, a día de hoy no termina de superar los celos y confiar en su novio. “Por eso he dado el paso de ir a ‘La Isla de las Tentaciones’, para ver realmente con quién estoy”. Llevan tres años juntos.

Marta y Lester

Marta (29 años) es administrativa y Lester (32), camarero. Los dos son de Las Palmas. “Solemos discutir por todo”. Con esta frase definen ellos una relación que denominan como tricíclica: están bien, mal y muy mal. Marta reconoce que es alocada, tanto, que entró en ‘Gran Hermano 16’ sin decirle nada a su novio. Son la pareja más longeva del programa, aunque han tenido un algún parón. “¿Te imaginas tras 11 años y ahora cagarla?” se ríe Marta.

Marta ataca a las soltera y rompe con Lester

Tras una primera impresión de los solteros y las solteras, estos fueron presentándose uno a uno. En este caso, los comentarios y cuchicheos entre las parejas fueron constantes, una mezcla de nervios y querer aparentar todo lo contrario.