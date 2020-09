El ‘falso progre’ de Jorge Javier Vázquez arremete contra Isabel Díaz Ayuso y queda en evidencia

Mucho estaba tardando Jorge Javier Vázquez en atacar a Isabel Díaz Ayuso. El presentador de ‘Sálvame’, desde su falso trono de la moralidad, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de las mismas cosas que él hace.

En su blog para la revista Lecturas, Vázquez ha aprovechado el descontrol de la epidemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid para hacer lo que mejor se le da: populismo barato.

Que sí, que la situación es tremenda, que se están haciendo muchas cosas mal (desde todos los sitios) pero es curioso, primero, que Vázquez no sólo no atacara al gobierno durante el Estado de Alarma sino que machacaba a todo aquel que criticara a Pedro Sánchez. (Que se lo digan a Belén Esteban)

Pero ahora, como Ayuso es del PP, a ella sí que se le puede ‘dar’ desde esa moralidad que tienen los falsos progresistas como Jorge Javier Vázquez.

Y también es curioso (aunque previsible) que el presentador hable de sí mismo para atacar a Ayuso y se lleve esta guerra a un tema personal.

No quería, pero no puedo dejar de hacerlo. Viviendo en Madrid resulta imposible mirar hacia otro lado y no escribir sobre Díaz Ayuso. Llevo en la capital 25 años. No recuerdo un desbarajuste tan vergonzante en la Comunidad. Lo peor no es que Isabel Díaz Ayuso sea una política desastrosa, sino que ella no lo sepa. Lo peor no es que le ofrecieran el cargo –que también–, sino que lo aceptara.

Borracha de sí misma nos endilga soflamas más propias de barras de bares a las cuatro de la madrugada que de una profesional seria. Incapaz de manejar una de las comunidades más importantes de España, se ha convertido en toda una experta en darle al ventilador y repartir mierda a diestro y siniestro. En esta estampida suicida en la que está inmersa, no repara en demonizar al mundo para salvar su pellejo.

Ella no tiene ninguna responsabilidad en nada, es una víctima, van a por ella porque es buena y valiente. Ella, ella, ella. El ombliguismo personificado. La megalomanía hecha carne. La ineptitud como bandera. El caos.