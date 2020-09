Ana Rosa Quintana cierra la bocaza a Monedero: “No tienes ni puta idea de a quién voto. No confundas las cosas”

Una vez más, Juan Carlos Monedero se ha puesto ‘gallito’ en el Programa de Ana Rosa’ y, de nuevo, la presentadora ha tenido que pararle los pies. Eso sí, lo que pasó el 25 de septiembre de 2020 no lo habíamos visto nunca.

En el debate político, con representantes de varios partidos políticos, que celebró el viernes 25 de septiembre de 2020 ‘El programa de Ana Rosa’ se encontraban José Zaragoza (PSOE), Juan Carlos Monedero (Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Rafa Hernando (PP) y Toni Cantó (Ciudadanos).

Entre los temas de debate, se analizó la figura del rey Felipe VI, coronado en el año 2014, que se perderá por primera vez la entrega de despachos de nuevos jueces que se celebra en Barcelona, lo que ha generado un profundo malestar en parte de la judicatura.

El monarca no podrá asistir a que los 62 jueces de la nueva promoción de la Escuela Judicial recibirán sus despachos, algo que ha producido cierta ruptura dentro del órgano de Gobierno.

El chamán podemita (Monedero) se creyó muy listo cuando les ‘aconsejó’, tanto a sus compañeros de debate como a la propia Ana Rosa que:

Quintana, sin despeinarse, le contestó:

Yo me he leído la Constitución posiblemente tantas veces como tú, pero a mí no me pongas, porque yo no pertenezco a ningún partido político, no confundamos las cosas.