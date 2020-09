‘La isla de las tentaciones 2’: surrealista regreso de Andrea, bailes eróticos y el dolor insoportable de Melyssa

El domingo 27 de septiembre de 2020 se estrenó la segunda entrega de la temporada dos de ‘La isla de las tentaciones’. El capítulo estuvo lleno de momentazos y de regresos. De ahí el problema de esta nueva entrega.

Tom y Melyssa, Melodie y Cristian, Ángel e Inma, Mayka y Pablo y Marta y Lester continúan su aventura para poner a prueba su amor y cada vez lo tienen más difícil

La nueva temporada de ‘La isla de las tentaciones’ es estupenda porque no han dejado de pasar cosas desde el minuto, quizá demasiadas.

En el primer episodio, hubo hasta tres amagos de ruptura por parte de las parejas de participantes. El momento más escandaloso llegó cuando Marta quiso dejar a Lester por elegir a Elisa (La “chihuaha”) en su primera cita después de que ambas mujeres discutirán durante la hoguera de presentación(cuando conocieron a los tentadores y a las tentadoras).

El problema es que, como pasa en todos los concursos y realities en sus segundas temporadas, los concursantes ya saben a lo que van y lo dan todo por dar juego.

Rivalidad entre mujeres, celos patológicos y mucho riesgo: el grave problema de ‘La isla de las tentaciones 2’

El dinero, aquí, no se gana participando sino con lo que viene después (platós, exclusivas, otros realities…) por eso lo concursantes van a por todas lo que provoca que nos los creamos menos.

Incluso desde el programa también han querido ir a por todas y se han pasado un poco con el ‘teatrillo’. Nos referimos, sobre todo, el regreso de antiguos concursantes polémicos a los que pagan para provocar conflictos bastante artificiales.

Esto es televisión y en la televisión todo es falso, de acuerdo, pero si nos mientan que lo hagan bien. Un programa basado en las relaciones de pareja necesita un mínimo de credibilidad emocional y en esta ocasión parece todo demasiado guionizado. Aún así es un disfrute.

Otra cosa. Por ahora, y por muy celosas que sean (todas), las chicas son mucho más empáticas que los chicos. Ellos tienen un punto de ‘cromañón’ bastante molesto.

¿Se acuerdan de Andrea, la chica de la mirada ‘perdida’ que le fue infiel a su novio, Ismael, en primera temporada de ‘La isla de las tentaciones’ (Se acostó con Óscar) y que ha intentado, sin demasiado éxito, ser famosa en Telecinco? Pues la cadena le ha dado una nueva oportunidad pero esta vez como tentadora.

Así la joven regresó dispuesta a todo en la villa de los chicos

El año pasado arrasé con todo. Dejé a Ismael porque me enamoré de Óscar pero no salió bien y por eso estoy aquí. Tengo ganas de volver a enamorarme y además no hay mejor tentación que alguien que ya ha caído en ella