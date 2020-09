De la desesperación de Melyssa a las rupturas precipitadas de dos parejas: ¿Por qué parece todo tan falso en ‘La isla de las tentaciones 2’?

La tercera y entrega de la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’ se estrenó el martes 30 de septiembre de 2020 en Telecinco. La tensión fue máxima pero nos preguntamos: ¿No están exagerando un poco los concursantes?

A estas alturas podemos confirmar que más que ‘La isla de las tentaciones’ se podría llamar ‘La isla de las celosas’. Qué casualidad que todas, absolutamente todas las participantes, son una celópatas de manual, mientras que sus novios van a la suyo. Todo esto está muy bien, el problema es que las chicas exageran tanto, pero tanto, sus reacciones, que llega un momento que suena a falso.

La hoguera de las chicas: Mucho ruido y pocas nueces

Melyssa no puede más

En el programa anterior nos quedamos con Melyssa llorando y tirada por el suelo en la primera hoguera, tras ver unos vídeos de su novio Tom, pasándoselo pipa con otras en su villa.

Sí, Tom tiene pinta de ser un ‘vividor’ (por no insultar) pero tampoco ha hecho nada. De momento.

Melyssa no hacía más que llorar e insultar a su pareja y el resto de sus compañeras fueron en su búsqueda y la convencieron para regresar.

Atención, Sandra Barneda se saltó su papel del ‘reina del hielo’ y abrazó a Melyssa para después decirle la frase lapidaria del año: “Hay más imágenes para ti”

Así vimos a Tom en la playa ligando, aunque tampoco hacía gran cosa.

Melyssa no paraba de berrear, aceptando sus celos y pidiendo el apoyo de sus compañeras. Pero había más.

Vimos a Tom lanzándose a la piscina con toras y dejándose hacer un masaje en espalda y cabeza.

Melyssa no podía más. Hasta ahí había llegado, que le hagan cosquillas en la cabeza a su novio era algo que no podía aguantar

Ha hecho todo lo contrario a lo que yo pedía. Todo. Le pedí que no le hicieran cosquillas en la cabeza porque yo se las hago todo el tiempo porque le gusta.

A ver, un apunte: ¿Si sufren tanto para qué van ahí? ¿Qué pasará cuando realmente se pongan los cuernos?

Mayka: «Ya no voy a cortarme nada»

La siguiente ‘víctima’ de la hoguera fue Mayka. La rubia vio como su novio, Pablo, hacía más o menos lo mismo que Tom: beber y divertirse en una fiesta con otras chicas (en especial con Dorothy).

Y lo mejor fue escuchar a Marta, la celosa por experiencia, aconsejándole a Mayka que un abrazo (el de Pablo a Dorothy) no era para tanto, que tampoco estaban en “un convento de monjas”.

Mayka prometió que, a partir de ahora, iba a portarse igual que su novio. Bien. Eso es lo que esperábamos.

Después de que me he reprimido estos días con él, ya no voy a cortarme nada.

Melodie ve como su novio no quiere seguir con ella

La tercera en ver imágenes de su pareja fue Melodie. Su novio, Cristian bailaba con las ‘tentadoras’ y poco más pero, de repente, vimos como él dijo:

He venido para separarme, no para reforzar nada.

¡Toma ya! ¿Esas son las intenciones de Cristian? Parece ser que sí porque recordemos que , por lo que se sabe, esta pareja ya está rota y él estaría saliendo con… ¡SPOLIER! … Andrea, a nueva tentadora y participante de la temporada pasada.

Ante estas declaraciones de su novio, Melodie aseguró que lo suyo había terminado para siempre.

Yo he perdonado cosas que no debería perdonar y me lo paga así. ¡Se acabó!

Inma no ve imágenes de Ángel

Inma, la pobre estaba muy mal. En el programa anterior tuvo que ir Sandra Barneda a la villa de las chicas para que reaccionara un poco ya que era un poco ‘el mueble’ de la casa.

Y de repente… ¡zas! No había imágenes para ella, lo que era peor.

Estás mal, no estás disfrutando y consideramos que no puedes ver imágenes de Ángel.

Le dijo Sandra Barneda a Inma, lo que dejó a la joven más destrozada aún y con ganas de irse. De ahí que pidiera una hoguera de confrontación con su novio.

Marta confiesa que no está enamorada de Lester

Y lo mejor de la hoguera para el final. Marta, la drama-queen por excelencia. La ex ’gran hermana’ vio cómo Andrea, la nueva tentadora, iba a por Lester desde el primer momento.

La tragedia llegó cuando Marta vio a su novio acercarse de nuevo a Elisa, la ‘chihuaha’, aquella con la que Marta discutió durante el primer programa.

Marta, llorando dijo:

Hace mucho tiempo que él no me hace feliz. No sabes todo lo que me ha hecho.

Y acto seguido reconoció que no estaba enamorada de Lester.

La hoguera de los chicos

Llegó el turno de la hoguera de los chicos, que iban de nerviosos aunque saben perfectamente que se lo estaban pasando mejor que sus novias. Todo muy cromañón.

La verdad es que los chicos tenían menos cosas que ver que las chicas principalmente porque ellas se han portado ‘mejor’ que ellos.

Tom ve a Melyssa destrozada

El primero en ver vídeos de su pareja fue Tom, quien primero vio a Melyssa llorando por las esquinas de su villa pero, acto seguido, vio como su novia tonteaba con uno de los tentadores, David.

Tom se lo tomó con calma y dijo que estaba feliz con ver a su novia contenta hablando con otro:

Melyssa no siente nada por David, no es su tipo, su tipo soy yo. Ella me quiere a mí, nos vamos a casar.

Qué diferencia con la reacción de su novia…

Cristian se pone muy chulito

Cristian observó como su chica charlaba con uno de los solteros pero sin más. De hecho dijo que le gustaba que vieran a su novia la más guapa… Qué morro tiene.

Pablo se mosquea

Cuando Pablo vio que su novia, Mayka, había elegido al nuevo soltero, öscar (el que sedujo a Andrea en la primera temporada), para tener una cita.

Me ha sentado mal, la verdad. Que elija a Óscar que es un chico muy guapo, me ha sentado mal.