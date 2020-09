‘La isla de las tentaciones 2’ tira de su primera temporada para dar juego: Fani y Rubén se reencuentran y hacen el ridículo

El martes 29 de septiembre de 2020 se celebró el primer debate la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’ en Telecinco y Cuatro. Y es curioso que se haya tenido que tirar de los personajes de la primera edición para poder rellenar contenido.

La primera temporada de ‘La isla de las tentaciones’ fue un éxito inesperado y de ahí que Mediaset se apresurase a hacer dos temporadas seguidas más durante el verano de 2020.

Rivalidad entre mujeres, celos patológicos y mucho riesgo: el grave problema de ‘La isla de las tentaciones 2’

La segunda edición no lleva ni una semana de vida y ya está dando mucho juego, el problema es el complejo de Mediaset ante el éxito de la anterior y la necesidad (gratuita) de introducir elementos de la primera temporada para ‘mejorar’ la que nos ocupa. NO HACE FALTA.

Por ejemplo, en el segundo capítulo, emitido el domingo 27 de septiembre de 2020, vimos como Andrea y Óscar (participante y ‘tentador’ de la primera temporada) volvían a la isla para seducir a las parejas de esta edición.

Como las tramas de la segunda temporada están comenzando, suponemos que los responsables de ‘La isla de las tentaciones’, miedosos por perder el fuelle, han tirado de personajes ya conocidos en el formato para dar contenido y han cometido un error.

El problema es que, aparte de las dos galas semanales (miércoles y domingos) Mediaset ha programado un debate los martes (que comienza en Telecinco y continúa en Cuatro). Esto implica que, de momento, no hay suficiente contenido para ‘debatir. De ahí que el 29 de septiembre de 2020, se tirase de dos personajes conocidos por la primera edición (Fani y Rubén) para captar a la audiencia. Qué gran error.

Recordemos los hechos. Fani Carbajo entró en la primera temporada de ’La isla de las tentaciones’ con su novio Christofer. Durante el concurso ella se enrolló con uno de sus seductores, Rubén.

Fani rompió con su pareja ante las cámaras y decidió irse con su nuevo amante pero Rubén la abandonó durante la hoguera final.

Meses después, Fani y Christofer volvieron a ser novios (o eso dicen). Y mientras que Fani hace realities (’SV’ y ‘la casa fuerte) , Rubén probó como tronista en ‘MyHyV’.

El 29 de septiembre de 2020, durante el primer debate de ‘La isla de las tentaciones 2’, Carlos Sobera, el presentador, le dijo a Fani, que se estrenó como colaboradora, que iba a tener un nuevo compañero: Rubén.

No puedo prohibirle la entrada ni nada parecido, así que que esté aquí en el plató me parece bien. ¿Qué le voy a hacer?

Dijo Fani fingiendo que no sabía nada.

Tras unos minutos de tensión en los que Rubén se encontraba en otra sala, Fani esperaba impaciente lo que el chico tenía que decirle.

Rubén llegó al paltó y le dijo a Fani:

Sólo quiero que sepas que espero que entre nosotros no nos menospreciemos más. Que nos respetemos cuando nos veamos por los platós porque ya ha pasado mucho tiempo. Me alegro de verte así de bien, la verdad.

Fani, haciéndose la indignada, dijo:

Él contestó:

Lo único que no me gusta es que sigas diciendo que te dejé plantada porque no fue así.

Ella respondió:

Hace mucho tiempo que no lo he dicho, pero gracias por haberme tratado así aquella vez porque me di cuenta de lo que quiero a Christofer.

Rubén: Me agobiaste y estabas todo el día preguntándome que qué me pasaba. Nada más, es que nunca te dejé porque nunca te prometí nada. No tiene sentido llevarnos mal. No salió bien y ya está. Me pareces una tía genial y quiero llevarme bien contigo