Jorge Javier Vázquez debería darse un punto en la boca: su último ataque a Albert Rivera es tan ridículo que da risa

Cada vez que Jorge Javier Vázquez habla de política para meterse con la derecha da risa. El ‘pequeño dictador’ de ‘Sálvame critica a los demás por hacer lo mismo que él. Su último objetivo ha sido Albert Rivera.

Vázquez, el ‘falso progresista’, es el mismo que se ríe de sus colaboradores y les humilla si votan a VOX, por ejemplo, o el que acusó, hace una semana, de que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de narcisista, de pensar sólo en si misma cuando él, lo único que hace es centrarse en su persona (tiene dos libros autobiográficos y un musical que lo demuestran).

El viernes 25 de septiembre de 2020, Albert Rivera fue entrevistado por Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’. Aprovechando este programa, el miércoles 30 de septiembre, Vázquez le dedicó un blog de Lecturas al exlíder de Ciudadanos.

Albert Rivera ha vuelto. ¿Para qué?, me pregunto. “Para sí mismo”, me respondo. Vuelve guapo y lozano que es lo único que puedo decir de él porque de todo el maratón de entrevistas que se ha pegado esta semana para promocionar un libro no he visto ni una.