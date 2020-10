Steisy no es la única: famosos que han caído en un infierno por culpa de la depresión

El 30 de septiembre de 2020, en ‘Sálvame’, apareció Steisy para contar su lucha contra la depresión. No es la única. Muchos famosos patrios han declarado públicamente que han sufrido esta enfermedad.

El 30 de septiembre de 2020, ‘Sálvame’ anunció la llegada de una invitada sorpresa que iba a contar su drama: Sufría de “depresión explosiva intermitente”

Al final de la tarde se descubrió de quien se trataba: Steisy, una de las tronistas más famosas de Mujeres y Hombres y Viceversa’ , exconcursante de ‘Supervivientes’ y un rostro muy popular en Mediaset.

Últimamente, Steisy había recibido muchas críticas en redes sociales por su subida de peso y ella le explicó a Jorge Javier Vázquez todo lo que le ha ocurrido.

Adimitir que tenía una depresión me ha costado mucho trabajo.

Empecé a ir a un montón de brujas para que me echaran las cartas.

Soy como un tirachinas, pasan muchas cosas en la vida y el cerebro es muy listo, te acostumbras a estar siempre fuerte y de repente, cuando mejor estoy, reviento. Necesitaba reventar para estar iben porque si no hubiera estado contenida

Le doy tantas vueltas a la cabeza que yo misma me agoto de escucharme. Si me cabreo estoy como si hubiesen matado a mi hijo, si estoy triste parece que se me ha muerto mi madre y si estoy feliz es como si me hubiese tocado la lotería. Mis emociones son completamente exageradas y eso te hace perder una cantidad adrenalina que te hace acostarte tres días