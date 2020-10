Jorge Javier Vázquez se hace la víctima para defender a Fernando Simón mientras llora por la situación de Madrid

Nuevo capítulo de las andaduras de Jorge Javier Vázquez metiéndose en política. El presentador ha defendido a capa y a espada a Fernando Simón (claro porque su cadena, Telecinco, va a emitir un especial del epidemiólogo en ‘Planeta Calleja’) mientras que sigue angustiado por la situación por la que está pasando Madrid.

El 2 de octubre de 20202, Telecinco emitirá un especial de ‘Plantea Calleja’ con Fernando Simón como protagonista. Un programa tan polémico como poco interesante a priori (Simón es un personaje con carisma cero).

Toca, pues, hacer promoción y a los rostros de Telecinco no les queda más remedio que defender a Jesús Calleja y a Fernando Simón.

Es por ello, que el jueves 1 de octubre de 2020, desde ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez quiso defender, de manera sospechosamente apasionada, al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Con Calleja en plató para promocionar su programa, Vázquez dijo:

A mí la situación política no me divierte ya, llega un momento en que es muy preocupante. Se ha sido muy injusto con este señor, mucho

Todos nos hemos permitido opinar de cosas de las que no tenemos ni idea. Es un auténtico bochorno. A todos nos ha faltado humildad. Teníamos que dejar a los que saben, a los que han estudiado sobre esto, a los expertos. Han salido muchos ‘salvapatrias’ a hablar de cosas que no tenían ni idea. A dar soluciones, a opinar sobre las medidas, a criticar sin tener ni idea.

Cuando pase esto, todos vamos a tener que hacer reflexiones, pero a mí hay cosas que como periodista… Vale que lo que hacemos en Sálvame no es periodismo, es entretenimiento, pero si yo tuviera que hablar como comunicador, en muchas ocasiones me he avergonzado de pertenecer a este sector por la manera en que se ha tratado a este señor

Qué curioso que Vázquez pida el perdón por los errores de Simón pero sea implacable, por ejemplo, con Isabel Díaz Ayuso. Pero siempre es así. Jorge Javier y su doble rasero.

Por otro lado, el viernes 2 de octubre, Vázquez publicó otro post en su blog de Lecturas para reflexionar sobre la situación en la Comunidad de Madrid y los nuevos confinamientos.

Eso sí, el presentador aprovecha para colarnos su fabulosa vida social y la cantidad de amigos que tiene:

El domingo voy al teatro con P. Tras la función damos una vuelta por el centro de Madrid y nos sigue asombrando la belleza de esta parte de la ciudad. Y eso que la conocemos bien, pero es que es muy bonita. No hay gente en los bares, los hoteles están cerrados, las calles desérticas. Pero ahí sigue Madrid, aguantando como puede, esperando silenciosa tiempos mejores. Que vendrán, claro que vendrán

Llego a casa y no logro entender cómo un enemigo común, el dichoso coronavirus, ha dividido tanto a la sociedad. Estoy harto de enfrentamientos. Es hora de luchar todos unidos porque de lo contrario aquí no se salva nadie. Siempre he sentido una especial atracción por la posguerra española. Me gustaban las novelas de esa época, las películas. Había mucho de heroico en esa sociedad que salía adelante en medio de tanta miseria e incertidumbre. Con el coronavirus esa atracción está desapareciendo.

Enmudezco al pensar en el miedo que estarán atravesando tantas y tantas familias por culpa de un virus que se ha cargado nuestro futuro. Quiero que volvamos a lo de antes pero mejor, más sensatos, más cuidadosos.