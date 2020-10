Memorable ataque de Iker Jiménez a Salvador Illa en ‘Informe covid’: todo lo que hace mal en España contra la pandemia

El 1 de octubre de 2020 se emitió la tercera entrega de ‘Informe Covid’, el especial de Telecinco con Iker Jiménez sobre la pandemia. En esta ocasión, el periodista y sus invitados han analizado lo que estamos haciendo mal en España en comparación a otros países.

Así comenzó Iker Jiménez el ‘Informe Covid’ del 1 de octubre de 2020, comparando Espa a Italia durante la segunda ola de la pandemia y demostrando que nosotros estamos infinitamente pero que nuestro país vecino con respecto al número de contagios y muertos.

La pregunta del millón es: “¿Qué estamos haciendo mal?”

Uno de los invitados del programa, doctor César Carballo resumió los errores del Gobierno en 5 «pilares básicos».

No se ha hecho caso a las aguas residuales. Hay estudios en agosto que ya hablaban que en Madrid y Valencia ya saltaban todas las alarmas, ¿por qué no se hizo nada ahí?

España es el único país que no toma medidas de control fronterizo con la gente que entra

La capacidad de salud pública es buscar sanitarios y no camas. Está bien abrir hospitales, pero quién va a atender en esos hospitales, ¿de dónde sacas el personal?

Eso machaca la credibilidad en la clase política. Ahora hablaremos y seremos críticos con la estrategia de la Comunidad de Madrid, creo que es equivocada, pero no significa que tengas que machacarla.

Lo que ha hecho el ministro de Sanidad con la Comunidad de Madrid me parece una canallada . Lo siento, y hay que decirlo así. No se puede hacer a los seis minutos de una rueda de prensa y decir totalmente lo contrario.

Nos faltan líderes, ¿dónde están nuestros líderes? En Italia está Giuseppe Conte, en Estados Unidos está el alcalde de Nueva York, con una popularidad enorme y medidas muy claras. Lo que hemos vivido esta semana aquí me parece dantesco.

Por otro lado, el experto José Miguel Gaona sentenció que:

No puede ser que en estos días, un conocido político diga que el 80% de los contagiados provienen del aeropuerto, puede ser verdad o puede ser mentira, pero honestamente no lo sabemos porque no se ha hecho ningún estudio, pero otro político del signo contrario, pocas horas después diga que ‘no’, que se trataba del ‘0,00001 %’, también es mentira. Lo de ambos extremos es totalmente mentira.