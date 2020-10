‘Sálvame’ explota por el ‘caso Mainat’: audios bestiales, insultos y un comunicado revelador

La supuesta tentativa de asesinato de Josep Maria Mainat a manos de su propia mujer Ángela Dobrowolski -que está siendo investigada- está siendo el tema ‘estrella’ de Telecinco y el 2 de octubre de 2020, en ‘Sálvame’, explotaron el escándalo todo lo que pudieron y más.

El origen el escándalo

Un juzgado de Barcelona está investigando a la mujer del exmiembro de La Trinca y fundador de la productora Gestmusic, Josep Maria Mainat (72), por intentar asesinar a su marido el pasado mes de junio.

Ángela Dobrowolski, de 37 años, fue detenida tras hallar indicios de que intentó matar a su marido, tal y como recoge La Vanguardia. El suceso se habría producido el pasado 22 de junio después de que el productor iniciara los trámites del divorcio a sus espaldas.

El ex esposo de Rosa María Sardá es diabético y ella, presuntamente, le suministró dosis de insulina mientras dormía.

Mainat intentó negarse después de que esta le asegurara de que se trataba de vitaminas para adelgazar. Sin embargo, no pudo oponerse y las inyecciones le provocaron un cuadro de hipoglucemia, una bajada de azúcar e, incluso, la entrada en coma.

Una rusa, un escort latino y una escena surrealista

Un nuevo escándalo se produjo este viernes 2 de octubre de 2020 a las puertas de la vivienda de Mainat.

Sucedió en directo, durante la emisión de ‘Ya es mediodía’ en Telecinco y la escena no pudo ser más surrealista.

Mientras Ángela se hallaba en el interior de la vivienda, una joven desconocida con acento de Europa del Este ha salido de la casa del productor con tres maletas. Hecha un mar lágrimas y vociferando como si no existiera un mañana, ha revelado que llevaba cuatro días en el domicilio forzada y ha explicado que su vínculo con la supuesta culpable del intento de homicidio de Mainat es que mantiene una relación con su ex -ha declarado que «hace 8 meses que ya no es su pareja»-, un escort latino llamado Gabriel contratado por esta «para pasárselo bien», que también reside en la casa.

‘Sálvame’ explota la polémica: Nuevos datos y revelaciones

Esa tarde, en ‘Sálvame’ se entregaron por completo al escándalo Mainat mientras en Madrid se está viviendo un segundo confinamiento, pero tal y como lo resumió Jorge Javier Vázquez:

En el confinamiento de marzo tuvimos el ‘Merlos Place’ y durante el confinamiento de octubre tenemos el ‘Escándalo de Mainat’. Esta noche a las 8, todos a aplaudir a Paolo Vasile

Esa es la filosofía de Telecinco, la de entretener y evadir, aunque sea con un intento de asesinato.

El caso es que ese 2 de octubre, Laura Fa se desplazó a la casa de Mainet, donde horas antes había sucedido el escándalo de ‘Ya es mediodía’, y allí, la colaboradora de ‘Sálvame’ aseguró que que el presunto intento de asesinato del productor supuestamente a manos de su mujer no sería el primer suceso que ocurre en la pareja.

Según la periodista, hay denuncias en ambas direcciones y Josep María denunció a Ángela antes del suceso “porque supuestamente lo había empujado por las escaleras” en una primera ocasión, en otra porque ella habría agredido a una de las personas de seguridad de la casa en un intento de entrar y una tercera denuncia que estaría relacionada con el resto de la familia.

También se descubrió en el programa que, según fuentes cercanas a la familia Mainat, Ángela tendría “serios problemas de adicciones”

El comunicado del hijo de Mainat

En esto, Chelo García Cortés anunció que había recibido personalmente un comunicado de Pol Mainat, hijo mayor del productor, en el que afirmaba que no conocen a las personas que han protagonizado la mencionada escena, que también desconocían la presunta relación con Ángela hasta que comenzó la investigación y añadió:

Han pasado muchas cosas terribles, me daría una profunda vergüenza contarlas en público y desearía que jamás salgan a la luz”.

Afirmó además, que son cosas que ellos “desconocían” y asegura que están tan “consternados” como todos:

Mi padre nunca ha participado en estas actividades, tan solo ha pretendido ser un buen compañero y un buen padre.

Los audios terribles

El plato fuerte del programa no lo desvelaron hasta ‘Sálvame tomate’. Se trataba de unos audios, supuestamente grabados por la exmujer de Mainat, en los que se puede escuchar a la pareja discutir, insultándose y amenazándose. Escandaloso.

Lo que nos llama la atención es que, en el hogar, Mainat hablase en español con su mujer, ya que el productor es un conocido independentista que suele hablar siempre en catalán cuando está en público.