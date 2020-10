Jorge Javier Vázquez cava la tumba mediática de María Teresa Campos: “No quiero tener relación ni con ella ni con sus hijas. ¡Me ha maltratado!”

El martes 6 de octubre de 2020, Jorge Javier Vázquez condenó, para siempre, a María Teresa Campos tras la vergonzosa entrevista que concedió la veterana presentadora en ‘Sábado Deluxe’

El 2 de octubre de 2020. María Teresa acudió al ‘Deluxe’. Ella dijo sentirse estafada porque no sabía lo que le iban a preguntar pero más bien fue al revés.

Un día antes, cuando se anunció la entrevista se avisó de que María Teresa hablaría de los muchos frentes abiertos: El posible acercamiento con Bigote Arrocet, su guerra con Antonio David Flores y su hija y , sobre todo, las polémicas con sus hijas, Terelu y Carmen Borrego.

De todo esto, mamá Campos ha hablado en la revista ‘Hola’ pero en el ‘Deluxe’ se resistió.

La veterana periodista estaba amargada y despótica, amenazando cada cinco minutos con abandonar pero sin llegar a irse.

Jorge Javier la ‘picaba’ y ella llegó a insultarle de manera incomodísima.

Ojo, Jorge Javier, lejos de enfadarse, parecía estar disfrutando de la escena. Por fin es el rey del plató y ella la desheredada.

Pero ojo, esto demostró cómo son las Campos en realidad. Van de dignas y superiores y en realidad son unas tramposas que destilan mala educación.

El martes 6 de octubre, Jorge Javier Vázquez se pronunció al respecto en ‘Sálvame’. Ya iba siendo hora porque el día anterior había decidido no hacer comentario alguno.

El catalán aseguró que le costaba mucho hablar del tema pero enseguida se desahogó:

No sería sincero si yo no hablara. Podría tener otra táctica pero el sábado vimos a una persona que luchó y que perdió de una forma estrepitosa, escandalosa y a veces hasta bochornosa. Lo pasé muy mal el sábado, no esperaba que eso me lo hiciera una persona que conozco desde hace 20 años y que he protegido, a la que quería. No puedo llegar a entender que precisamente ella me pusiera las cosas tan complicadas y de una manera tan sucia. Hay líneas rojas que no puedo pasar, por honestidad.

Esa noche, mi madre me llamó y para mí fue un shock, me dijo: «si la llego a tener delante no sé lo que le hago, no te puedes imaginar cómo están tus hermanas.

Ella tiene 78 años pero mi madre tiene 80, mi familia estuvo así por parte de una persona a quien yo tenía respeto, ¿eso quién lo repara? Pasé un domingo fatal, y ni Terelu ni Carmen me llamaron. Su silencio me pareció ofensivo, conmigo no han estado a la altura.

Me sentí víctima de una trampa. No sé qué va a suceder entre nosotros, hoy me ha llamado y no le he cogido el teléfono. No lo hagas, María Teresa, porque no tengo ganas de hablar contigo, ni con Carmen y Terelu. No quiero tener relación ni con ella ni con sus hijas, me siento descolocado e inquiero pero profundamente liberado. No es la primera vez que me ha maltratado en un programa de televisión