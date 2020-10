Desvergüenza en ‘Masterchef Celebrity 5’: besos y abrazos en la tele pública mientras a ti te piden que veas a tu familia con mascarilla

‘Masterchef Celebrity 5’ está triunfando en TVE. Sí es un programa muy bien hecho y entretenido pero peligroso. Que en medio de la pandemia, en la televisión pública se puedan dar besos y abrazos es vergonzoso y una falta de respeto.

‘MasterChef Celebrity 5’ consiguió, el 6 de octubre de 2020, un fabuloso 21,1% de cuota de pantalla. Gran dato para un programa que sigue en plena forma gracias a un casting estupendo y a que , en sus cinco ediciones, la fórmula no ha cambiado. Ese es el problema.

Los programas, adaptados a la pandemia

A ver si queda claro que hay un pandemia mundial, todos los sectores han tenido que adaptarse a las nuevas normas de seguridad.

En los programas de televisión no utilizan mascarillas pero suelen respetar la distancia de seguridad. Hay menos invitados- separados todos a dos metros de distancia- , no hay maquillaje y peluquería y hay ausencia de público. De ahí que muchos espacios se hayan cancelado o retrasado (‘Tu cara me suena’, por ejemplo).

Hay un protocolo en las cadenas de televisión por las que todos los trabajadores han de someterse a una prueba de PCR cada cierto tiempo y , en caso de contagio, tanto el infectado como las personas con las que ha estado en contacto directo han de hacer cuarentena.

El caso de ‘Masterchef Celebrity 5’

También es muy importante dar ejemplo a la ciudadanía. Es clave que todos respetemos las normas. Por eso es indignante que en ‘MasterChef’, por ejemplo, todos se den besos y abrazos. La distancia de seguridad no existe.

La excusa es que el formato en sí es incompatible con las normas vigentes. Es un formato basado en la interrelación entre los concursantes. Por ello, todo el equipo se somete a pruebas de PCR y se aíslan para protegerse.

Todo esto está muy bien pero que quede clara una cosa. TVE es una cadena pública, tiene una responsabilidad para con la ciudadanía.

Mientras que a nosotros nos piden ir en grupos de seis y ver a nuestros seres queridos a distancia, con mascarilla y sin tocarnos, en Masterchef hacen como si no pasara nada.

Y lo más grave es que en el programa todos se hacen PCR y están muy sanos pero deberían saber que hay mucho personal sanitario que no puede hacerse la prueba. En realidad, mucha gente no puede y no tiene los más de cien euros que cuesta la prueba.

Fernando Simón hizo lo mismo con Calleja

Es igual que lo que ocurrió con la entrevista a Fernando Simón en Planeta Calleja-emitida el viernes 2 de octubre de 2020-.

Jesús Calleja se pasó el programa diciendo que todo el equipo se había hecho las pruebas del PCR y que por eso no llevaban mascarillas pero es que hablamos de Fernando Simón, uno de los mayores responsables del control de la pandemia.

Esa superioridad de ‘yo puedo hacerme pruebas y el resto, no’, sobra. Su trabajo es dar ejemplo, al igual que el de la cadena pública. Y si no pueden hacer ‘MastarChef este año, que no lo hagan.