Enrique Ponce va a lanzar un disco: ¿Este señor no tiene a alguien que le suplique que pare?

Cuando pensábamos que el 2020 no podía ser más loco e inquietante nos enteramos de que Enrique Ponce va a sacar un disco. Otro torero que prueba suerte en la música, justo lo que España necesita.

En julio de 2020, Enrique Ponce y Paloma Cuevas anunciaron su separación tras 24 años de matrimonio y 2 hijas en común. Bien.

Luego nos enteramos de que Ponce había iniciado una relación con una joven, Ana Soria, 20 años menor que él. También bien. Cada uno que haga lo que quiera.

Ponce pidió respeto hacia su persona por parte de los medios e incluso llamó a ‘Sálvame’ para aclarar las cosas y quedar como un señor. Perfecto.

La cosa empezó a torcerse cuando Ponce y Soria empezaron a hacer alarde de su amor de manera constante y algo ridícula (posados en la playa, en un yate, en la cama…) Era, al menos, extraño viniendo de un señor que siempre había sido el alma de la discreción.

Y tras meses de especulaciones, circo mediático y dramas entre Ponce y Soria, el 7 de octubre de 2020, la trama se volvió más turbia. Tanto que da hasta repelús.

La revista Diez minutos, en exclusiva, anunció que Ponce va a debutar en la música de la mano de Julio Iglesias.

Al parecer, el torero, que actualmente está negociando con varias discográficas, tiene ya listo su primer disco, donde presenta un dueto con el artista español, íntimo amigo suyo.

Ponce se une así a Jesulín de Ubrique, Ortega Cano o Enmanuel, otros diestros que probaron suerte en el mundo de la música sin lograr, en el mejor de los casos, mucho éxitos (en el peor, se convirtieron en blanco de todas las burlas).

No vayamos de moralistas tampoco pero lo de Enrique Ponce empieza a dar un poco de pena. Que haga lo que quiera pero puede que necesite a alguien a su lado que le diga que pise el freno, que se relaje, que no hace falta tanta exposición. Ojo, que haga lo que quiera pero luego que no vaya a ‘Sálvame’ indignado, pidiendo respeto.