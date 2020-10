María Teresa Campos destapa todas las trampas de Jorge Javier Vázquez y las mentiras de Telecinco

La guerra entre Vázquez y María Teresa Campos es el nuevo entretenimiento de Telecinco. Tras su bronca en ‘Sábado Deluxe’ y los ataques posterior del catalán a la periodista, Campos por fin ha tirado de la manta y ha respondido. Eso sí, sus excusas son de todo menos creíbles.

El 2 de octubre de 2020. María Teresa acudió al ‘Deluxe’. Ella dijo sentirse estafada porque no sabía lo que le iban a preguntar pero más bien fue al revés.

Un día antes, cuando se anunció la entrevista se avisó de que María Teresa hablaría de los muchos frentes abiertos: El posible acercamiento con Bigote Arrocet, su guerra con Antonio David Flores y su hija y , sobre todo, las polémicas con sus hijas, Terelu y Carmen Borrego.

La veterana periodista estaba amargada y despótica, amenazando cada cinco minutos con abandonar pero sin llegar a irse.

Jorge Javier la ‘picaba’ y ella llegó a insultarle de manera incomodísima.

Ojo, Jorge Javier, lejos de enfadarse, parecía estar disfrutando de la escena. Por fin es el rey del plató y ella la desheredada.

Tanto el martes 6 de octubre de 2020 como el miércoles 7, Jorge Javier Vázquez utilizó sálvame para hundir más a las Campos. A todas.

Para empezar, dijo que

Pasé un domingo fatal, y ni Terelu ni Carmen me llamaron. Su silencio me pareció ofensivo, conmigo no han estado a la altura.

Me sentí víctima de una trampa. No sé qué va a suceder entre nosotros, hoy me ha llamado y no le he cogido el teléfono. No lo hagas, María Teresa, porque no tengo ganas de hablar contigo, ni con Carmen y Terelu. No quiero tener relación ni con ella ni con sus hijas, me siento descolocado e inquiero pero profundamente liberado. No es la primera vez que me ha maltratado en un programa de televisión

Terelu, Carmen, a una madre se la protege estando en silencio pero no vayáis a la guerra, porque la que va a salir perjudicada otra vez es vuestra madre, queráis o no

Carmen Borrego se ha cargado la última etapa de la vida profesional de su madre.

No puedo entender que durante muchos años Teresa Campos pretenda reivindicar su legado televisivo echando por tierra mi trayectoria profesional.

La edad ni beatifica ni santifica, es más, los que hable de la edad, utilizan ese argumento porque no tienen otro.