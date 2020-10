La ‘telebasura’ se derrite con el Gobierno: Jorge Javier Vázquez, ‘enamorado’ de Fernando Simón y el Maestro Joao, íntimo de Sánchez

Es curioso que los grandes apoyos mediáticos, o los únicos, que tiene el Gobierno socialista son los de los personajes más destacados de la llamada ‘telebasura’.

En un mismo día, el 8 de octubre de 2020, Jorge Javier Vázquez se ha rendido a los encantos de Fernando Simón (otra vez) y el inclasificable Maestro Joao a confesado su relación personal con el mismísimo Pedro Sánchez.

No hay semana que Jorge Javier Vázquez se meta en temas políticos y aproveche para hacerle la pelota al gobierno socialista y a todos sus lacayos, entre ellos el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

Ya cuando Simón salió como invitado en ‘Planeta Calleja’, Vázquez le defendió a capa y espada, al epidemiólogo desde ‘Sálvame’.

Una semana después, el 8 de octubre de 2020, Vázquez le ha dedicado un post en su blog de Lecturas a Simón en el que asegura sentirse seguro por su ‘liderazgo’ durante la pandemia.

Yo era uno de los que creía que no resultaba estético que Fernando Simón fuera a ‘Planeta Calleja’ con la que estaba cayendo, que es una expresión que a partir de ahora entra a formar parte de las que más detesto. Porque, claro, ‘con la que estaba cayendo’ Simón podía irse tres días de vacaciones a una casa rural en Cuenca, pero no con Calleja. Porque la mujer del César no solo debe ser sino también parecer, que es otra expresión que tal baila. Ese era mi pensamiento.

Vino Calleja al ‘Sálvame’ a promocionar su programa el martes y le dije: “Felicidades por ti, mal por Simón. Le está dando munición al enemigo”. Calleja me respondió: “Primero, mira el programa y, después, me cuentas”. Y yo: “Que no, que no”. Vamos, que me convertí en uno de esos que tanto reparo me dan: un purista, un saco de prejuicios.