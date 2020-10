El doctor Cavadas visita ‘El Hormiguero’ y destroza al Gobierno de manera fulminante

El 8 de octubre de 2020, el famoso cirujano Pedro Cavadas, el mismo que avisó de la pandemia antes de que llegara a España, visitó ‘El Hormiguero’(Antena3) para, una vez más, evidenciar la ‘chapuza’ de gestión que ha hecho el Gobierno.

Pedro Cavadas tenía que haber aparecido en ‘El Hormiguero’ en febrero de 2020 pero la muerte de un paciente hundió tanto al cirujano que no se vio con ánimos para acudir al plató de Pablo Motos.

Por aquella época, el cirujano ya advertía de que la pandemia de Coronavirus iba a llegar a España pero le tacharon de alarmista.

Ocho meses después, y tras todo lo que ha sucedido (y sigue sucediendo), el doctor Cavadas por fin fue entrevistado por Pablo Motos el 8 de octubre de 2020.

La serpiente del doctor Cavadas

Pedro Cavadas llegó al plató con el dedo vendado y aclaró, para sorpresa de muchos, que:

No, ha sido un accidente doméstico: me ha mordido mi serpiente. Una situación divertidísima. Tengo una pitón que empieza ya a ser un poco grande para manejarla, tres metros tiene. La tengo en la consulta y da mucho juego para los chiquillos. Ayer a mediodía, como iba con prisa y le tocaba merendar, fui a echarle la rata y ¡Pam! Me pega un mordisco en el dedo, se me enrolla y, claro, cuánto más estiras más aprieta. Digo: ‘Voy a cogerla, a ver si apretándole la cabeza un poquito sin hacerle demasiado daño me suelta’. Pero nada, me coge la otra mano y allí me quedé, con las manos enrolladas y rodeado de serpiente por todos lados, todo lleno de sangre Al final se me ocurrió un truco que es morderle a la serpiente. Porque hay veces que cuando cogen mal a la presa, si muerden a la serpiente esta la suelta. Me estaba haciendo daño, entonces dije: ‘Bueno, vamos a mordernos y a ver quién se cansa antes’. Y después de un buen rato mordiéndonos, soltó con ganas de más. Abrió la boca, conseguí sacar el dedo, busqué el ratón, se lo merendó tan feliz, me dejó el dedo como una morcilla y hasta hoy.

Cavadas contra el Gobierno

El llamado ‘Doctor Milagro’ ( ya que su especialidad son los casos que expertos en medicina han dado por perdidos) habló, por supuesto, de la pandemia del coronavirus y destacó la mala gestión de nuestro gobierno así como la falta de claridad china.

Me preguntan y digo que yo no soy virólogo, no soy neumólogo, no soy epidemiólogo, aunque la epidemiología no es una especialidad, pero bueno, es medicina preventiva. pero puedo dar mi opinión Es claro y patente que, con perdón, un país que no tiene nada de transparencia, y no tengo nada contra China. Tengo dos hijas chinas que se estarán riendo de mí. Pero es un país que sale en las noticias con las que quiere el gobierno que salgan y, además, salen bien maquilladitas. Y cuando las noticias salen con olor a alarmas, signifca que… no hace falta ser muy listo para darse cuenta. Era evidente

Fue entonces cuando Pablo Motos le preguntó:

Si era evidente para ti, ¿por qué no lo era para ellos? No lo veían o no lo querían ver

El médico respondió: