El dantesco show de María Patiño: estrepitosa caída ante las cámaras con la caca de su perro en la mano y amenazas a su propio equipo

Que María Patiño es muy torpe es algo que sabe media España pero lo que vimos el lunes 12 de octubre de 2020 se ha convertido, desde ya, en una de las escenas más grotescas de la historia de Telecinco.

Eran tan bestias las imágenes que durante el fin de semana se adelantó en Telecinco que el lunes 12 de octubre de 2020, se iban a emitir las imágenes de la caída más bestia sufrida por María Patiño ante las cámaras. Todo indicaba que la presentadora iba a volver a convertirse en carne de meme.

El sábado 10 de octubre vimos el adelanto de la escena, cómo María Patiño, mientras grababa un reportaje para ‘Socialité’ en plena calle, salía corriendo y se comía, literalmente el suelo en una caída que, como dijo el reportero del programa, Javi de Hoyos, las imágenes“ van a hacer historia de la televisión».

Luego, el lunes 12 de octubre de 2020, Socialité (que también se emitió ese día ya que era fiesta), pudimos ver la secuencia completa y no tenía desperdicio.

La presentadora se encontraba grabando un pequeño reportaje con sus compañeros mostrando cómo está adiestrando a su perra de tres meses.

María Patiño estaba toda ella divina recogiendo los excrementos y paseando a su perrita entre otras cosas. Sin embargo, en un momento dado, su cachorro comenzó a correr y ella, al intentar seguirlo, se torció el tobillo y acabó aterrizando en el suelo.

De verdad que la imagen es impactante. Patiño, con la caca del perro en la mano, da un grito y se come, literalmente, el suelo.

Era tal la vergüenza de la mujer que lo primero que se le ocurrió hacer fue amenazar a su propio equipo:

Ay, ¡que me he caído! ¿Lo has grabado? Pero escúchame, esto no lo podéis sacar, eh…