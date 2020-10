Que no nos cuenten historias: Las Campos se han reído de Jorge Javier Vázquez y de todo Telecinco

La guerra entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos tiene una clara ganadora: ella. Aunque no lo sepan (o tal vez sí) las Campos han ganado de la batalla y eso que en Telecinco llevan días hundiendo sus vidas y sus carreras. ¿Por qué?

Así nos manipula Mediaset

En realidad, quién se ha frotado las manos es, como siempre, Paolo Vasile. La trama de enemistad entre su gran estrella (Jorge Javier) y su juguete roto (María Teresa) le ha dado contenido y audiencia a toda su parrilla.

Pero a nivel personal, son las Campos las beneficiadas, aunque sigan pensando que el mundo conspira contra ellas.

Lo mismo le ha pasado a Belén Esteban, a Mila Ximénez y a prácticamente todos los personajes de ‘Sálvame’.

En Telecinco la estrategia es esta: Se te encumbra, luego se te humilla y pasas a ser el villano. El machaque es tal que pronto el ‘malo’ se convierte en víctima y, al final, todo se soluciona amistosamente.

Y mientras, todas las partes se aprovechan con exclusivas, entrevistas en el ‘Deluxe’ y demás.

Esto es exactamente lo que les ha pasado a las Campos. El problema es que, sospechamos, María Teresa no se lo va a tomar así y seguirá en pie de guerra.

La guerra entre Jorge Javier y María Teresa Campos

Para comprobarlo, analicemos los hechos.

El 2 de octubre de 2020. María Teresa acudió al ‘Deluxe’. Ella dijo sentirse estafada porque no sabía lo que le iban a preguntar pero más bien fue al revés.

Un día antes, cuando se anunció la entrevista se avisó de que María Teresa hablaría de los muchos frentes abiertos: el posible acercamiento con Bigote Arrocet, su guerra con Antonio David Flores y su hija y , sobre todo, las polémicas con sus hijas, Terelu y Carmen Borrego.

La veterana periodista estaba amargada y despótica, amenazando cada cinco minutos con abandonar pero sin llegar a irse.

Jorge Javier la ‘picaba’ y ella llegó a insultarle de manera incomodísima.

Tonto. Que te vas a quedar solo, que nadie te quiere, que Paco (su exnovio) te dejó y solo estaba contigo por interés. Cómo sigas así te va a dar otro ictus.

Los siguientes 7 días en ‘Sálvame’ se dedicaron a hundir la imagen de María Teresa y de sus hijas. Jorge Javier, de hecho, aseguró que ya no quería nada con ellas, que eran personas “paranoicas” que veían “conspiraciones donde no las hay”.

¿Hay inquinas personales en Telecinco contra las Campos?

Los ataques a las Campos fueron tan graves, tan sucios y violentos que hacían sospechar que, desde la cadena, había una inquina personal contra María Teresa y sus hijas. Aunque más que por parte de la cadena sería por ‘La fábrica de la tele’.

Las Campos se la tienen jurada a la productora de ‘Sálvame’. Eso es algo bien sabido en el mundo televisivo. Llevan años alimentando rencor contra esa empresa. Los motivos son muchos: desde la sustitución de Terelu por María Patiño al frente del ‘Deluxe’, hasta el ‘tartazo’ que recibió Carmen Borrego.

Ellas odian ‘Sálvame’ y todo lo que tenga que ver con La fábrica de la tele pero acuden al plató de Jorge Javier Vázquez siempre que lo necesitan (por dinero, se entiende).

Las Campos, a punto de ser las víctimas de la situación

María Teresa Campos y su descendencia llevan años echando por tierra toda su credibilidad profesional.

La madre, sobre todo, ha pasado de ser periodista a personaje, y de ahí a una caricatura.

El público ya ha visto (sin necesidad de le manipulen) que las Campos son soberbias y mal educadas. Sus enemigos se cuentan por decenas.

Pero están a punto de dar la vuelta a la tortilla. El ataque desde ‘Sálvame’ es tan brutal que van a convertirse en mártires. Así funciona la sociedad y así funciona la maquinaria de Mediaset.

Que no nos engañen: Las Campos están ‘encantadas’ con la guerra contra Jorge Javier. Si no lo están que no se beneficien de eso y no hagan exclusivas.