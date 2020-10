Desgarrador cara a cara entre Mila Ximénez y María Patiño tras su gran bronca en ‘Sálvame’

El martes 14 de octubre de 2020, Mila Ximénez estalló en directo por unos mensajes que le había enviado su compañera y amiga, María Patiño. Un día después ‘Sálvame’ organizó un careo entre ambas en el que todo sonó a falso.

Mila, rota de dolor por culpa de María Patiño

El 13 de octubre de 2020, Mila Ximénez se hundió de manera pocas veces vista. Y todo por defender a Terelu Campos ante su compañera María Patiño.

Ese martes se volvió a hablar de la guerra entre Jorge Javier Vázquez y las Campos.

Como ya vimos el día anterior, Mila, aunque es crítica con las Campos, no puede evitar defender a su amiga Terelu, algo que no le gustó nada a María Patiño, una de las mayores enemigas de Maria Teresa Campos y sus hijas

Al día siguiente, el martes 13 de octubre de 2020, Patiño no acudió a ‘Sálvame’ pero Mila Ximénez, sí.

Y mientras Mila seguía defendiendo a Terelu recibió un mensaje de Patiño en el que, al parecer, le acusaba de no hacer bien su trabajo.

De repente, Mila (que recordemos que está enferma de cáncer de pulmón) empezó a cargar contra Patiño, mandándole un mensaje devastador en directo:

No sé como os puede absorber tanto esto. Yo de cuatro a nueve trabajo pero luego desconecto. Puta televisión. Esto es una mierda. No puedo más. Nadie me va a decir como hago mi trabajo. No voy a escuchar los audios de María porque la voy a mandar a la mierda de manera definitiva. Vamos a querernos todos un poquito más en vez de dar hostias. Parece que te jode que tenga amigos. Basta ya.

Y, de repente, Mila se puso a llorar, asegurando que esta atapa de su vida (por la enfermedad) ya no quiere enfrentamientos con nadie.

El cara a cara: “Me joroba que me llame loca en un programa”

‘Sálvame’ decidió explotar el conflicto y al día siguiente, el miércoles 14 de octubre de 2020, organizó un cara a cara entre Mila y Patiño.

El encuentro, más que tenso, resultó lacrimógeno. Mila repitió su discurso en el que mantenía que no quería conflictos con nadie. Y Patiño, por su parte, quiso pedir disculpas.

Yo, por supuesto que le pido disculpas a Mila y en cuanto sé que hay una madre, Terelu, una abuela, unas hijas y una nieta (por las Campos) y una amiga que sufren yo de aquí me bajo. Profesionalmente no me arrepiento de nado pero sí me arrepiento a nivel personal de haberte hecho daño. Lo digo en serio, que parece que no me creéis. Podría haber evitado llegar hasta esta situación, no entendí parte de su discurso pero referente a mí sí lo entiendo

Ambas estaban en sendas salas VIPs. Primero, Jorge Javier se caercó a charlar con Patiño quien terminó llorando y aceptando que no tenía ningún ‘problema oculto con Mila, que es verdad que durante estos meses en los que Ximénez ha estado enferma, la ha fallado porque no ha estado suficiente con ella pero que no había una razón concreta.

Desde la otra sala, Mila miraba para otro lado, se levantaba y rompía a llorar.