Belén Esteban ni olvida ni perdona la bronca con Jorge Javier y le suelta a la cara: “¡Viva España y viva el Rey!”

Belén Esteban se quedó “muy a gusto” el 14 de octubre de 2020 en ‘Sálvame’ tras confirmar que sigue sin perdonar a Jorge Javier Vázquez por sus ataques políticos y aprovechó para apoyar a la monarquía ante el estupor del presentador.

Ese miércoles 14 de octubre de 2020, tras una pausa publicitaria, Kiko Matamoros dijo que Belén Esteban no paraba de gritar en plató aquello de ‘Viva el rey’.

La colaboradora, muy orgullosa, dijo

Por supuesto que apoyo al rey de España. He dicho ‘Viva el rey’ y ‘Viva España’. ¿Hay algún problema de apoyar a quien me dé la gana? ‘Viva el rey’ Felipe y ‘Viva España

Matamoros le preguntó si hablaba de Juan Carlos I y Esteban respondió:

Yo hablo del rey que hay ahora, que es Felipe. Mi rey de España se llama Felipe. Y lo vuelvo a decir

Y ahora que me ponga todo el mundo verde. En este país hay libertad de expresión, aunque no lo parezca. Qué a gusto me he quedado