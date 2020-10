‘La isla de las tentaciones 2’ presenta la escena de sexo más incómoda jamás vista

El 14 de octubre de 2020 se emitió el séptimo episodio de ‘La isla de las tentaciones’, una entrega marcada por la ruptura total de casi todas las parejas, de remordimientos y de una hoguera de confrontación extrema.

A estas alturas del programa hay varias cosas que ya tenemos claras: Si en la edición anterior, la villana era Fani, en esta es Tom, sin duda. Y la Susana de esta temporada, el personaje más coherente e identificable con el público es… Melodie, sin duda. Bueno… Melyssa también es estupenda pero demasiado irracional.

Las cartas de amor

Antes de empezar su aventura, los participantes escribieron unas cartas a sus parejas. Cartas llenas de esperanza y amor, lo que ahora resulta irónico.

El capítulo siete empezó con los participantes leyendo las cartas de sus ‘parejas’ y claro, era todo muy tramposo.

Ver a Tom leyendo cómo Melyssa le expresaba su amor eterno y justificar su infidelidad diciendo que “si no hubiese sido por los celos de ella yo no hubiera hecho lo que he hecho”, daba escalofríos. Este tío tiene una cara…

La misma falta de escrúpulos de Tom la tiene Mayka, quien ya ha caído en los brazos de Óscar (uno de sus solteros) pero sigue echando balones fuera y cargando contra Pablo quien, por su parte, rompió la carta de ella.

Marta también ha sido infiel pero por lo menos tiene el sentido común de aceptar lo que ha hecho sin excusas, algo distinto a lo que ha hecho su novio, Lester, quien ya ha mantenido relaciones íntimas con una de sus tentadoras, Patricia. Por cierto, tras el ‘acto’, la chica muy feliz no parecía…

Apunte sobre las cartas: ¿Por qué todas tenían tantísimas faltas de ortografía?

Hoguera de las chicas

Melodie, la más coherente

En la hoguera de las chicas, empezó Melodie viendo cómo Cristian tonteaba descaradamente con su seductora, Andrea, pero aún sin contacto físico. Y como hemos dicho, Melodie es la más coherente de todos y dijo:

Creo que Cristian se está vengando de mí y entiendo su actitud cuando ha estado con alguien que no se ha dado al cien por cien. Ver las imágenes con Andrea me da risa.

Pobre Melodie. Ya sabemos, de antes de comenzar el programa, que Cristian y Andrea están juntos.

Mayka cree que lo suyo con Óscar es real

Después le tocó el turno a Mayka, quien, primero dijo que lo suyo con Óscar es “sincero” (aún no puedo parar de reír… Pobrecita) y luego vio que cómo Pablo estaba dolido con la infidelidad de su novia.

Patry, la más borde: «No me gusta que toquen a mi novio»

Patry, un personaje oscuro y borde donde los haya, fue testigo de cómo su novio Aless, tonteaba con varias chicas incluso se daba un beso (jugando) con una, aunque su ‘favorita’ es Lía.

Siento rabia, no me gusta que toquen a mi novio.

Esta pareja aburre. Mucho.

Marta y la escena de sexo más incómoda

Uno de los momentazos de la noche llegó con Marta, que ya ha sido infiel, viendo como su ‘novio’, Lester, se vengaba de ella acostándose , como ya hemos apuntado, con Patricia, lo que provocó la ira de la canaria.

La escena muy incomodísima de ver. Escuchar los gemidos de Lester y Patricia mientras que marta intentaba no mirar las imágenes, daba bastante pena.

¡Qué hipócrita! Que se joda con lo que le he hecho, ¿Por qué llora y luego se lía con ella? ¡Que se joda! Esto a mí me ha dado alas.

A ver, ver los cuernos de su novio, en realidad era lo que Marta estaba esperando. Eso sí, la joven, tras la hoguera intentó escaparse de la isla para insultar a Lester aunque se quedó en un intento.

Melyssa no quiere ver imágenes y pide una hoguera de confrontación

Melyssa, en la anterior entrega, vio cómo su novio le era infiel pero solo de besos. La pobre Melyssa entró en pánico pero aún le quedaba ver lo peor: la escena de sexo entre Tom y Sandra.

Pues en esta hoguera Melyssa tampoco vio nada porque se negó y pidió una hoguera de confrontación con Tom.

La hoguera de los chicos

Cuando a los chicos les tocó ver las imágenes de sus novias se comportaron todos de manera muy distinta a la de ellas.

Cristian se puso un poco celoso por la actitud de Melodie pero sin más.

Pablo vio como Mayka se acostaba con Óscar y, entre risas, dijo:

Me da asco. Mucho asco.

Y Tom… Madre mía, Tom. El francés veía a Melyssa llorar y no se le ocurre otra cosa que decir:

Me da pena ver a Melyssa así pero sigue siendo mi pareja, lo que pasa que estoy sintiendo cosas por Sandra pero yo a Melyssa la quiero, ya veremos si en la hoguera final volvemos o no.

Hay que tener morro.

Aless vio a Patry sin hacer absolutamente nada y todos le dieron la enhorabuena: “Tienes una tía que vale”

Y por último Lester seguía con es excusas tipo: ‘Yo he sido infiel porque ella lo ha sido antes’