Estos son los primeros (y decepcionantes) concursantes de ‘La casa fuerte 2’: ¿Por qué Telecinco sigue haciendo programas tan baratos y cutres?

La segunda temporada del reality ‘La casa fuerte’ está a punto de estrenarse en Telecinco y ya conocemos a los primeros concursantes confirmados. Pero hay muchas preguntas en el aire.

¿Por qué La isla de las tentaciones acaba tan pronto cuando podrían haberlo alargado?

Quedan dos episodios por emitir de ‘La isla de las tentaciones’, uno el domingo 18 de octubre de 2020 y él último (el de qué fue de los concursantes meses después), el miércoles 21.

Y ya está, en un mes, Telecinco ha despachado el formato qué más éxito le ha dado en los últimos meses.

Lo curioso es que había material grabado de sobra como para alargar un programa que, el miércoles 14 de octubre de 2020, fue seguido por más de 3,5 millones de espectadores.

Rivalidad entre mujeres, celos patológicos y mucho riesgo: el grave problema de ‘La isla de las tentaciones 2’

Con lo que le gusta ganar a Paolo Vasile (Consejero Delegado de Mediaset España) es incomprensible que no quisiera explotar más su gallina de los huevos de oro y vaya a sustituirla por algo tan cutre como ‘La casa fuerte’.

Y la respuesta está en el dinero: No sólo cuesta más editar más programas sino que tiene que pagar más por derechos de autor.

‘La isla de las tentaciones’ iba destinado para emitirse en Cuatro pero ante la caída de ’GH’ se pasó a Telecinco. Los derechos de autor no valen lo mismo para una cadena que para otra.

Vasile quiere seguir pagando por ‘La isla de las tentaciones’ lo mismo que había pactado, no va a gastar un duro más por haberla programado en su cadena principal.

Estamos en crisis y en Mediaset son expertos en hacer televisión cutre y barata que, sin embargo, triunfa. De ahí que ahora se estrene ‘La casa fuerte 2’ y que nos esperen muchos meses de programas low-cost.

¿Había necesidad de una segunda temporada de ‘La casa fuerte’?

No quedaba más remedio. Telecinco ya no puede emitir ‘Gran Hermano’ por el boicot que hubo de anunciantes (por la violación de una concursante en ‘GH Revolution’) y es invierno, no pueden tirar de ‘Supervivientes’.

La casa fuerte, de hecho nació antes del verano puesto que ‘SV 2020’ se adelantó y había que cubrir parrilla antes del verano.

Pero ‘La casa fuerte’ es uno de esos realities baratos, cutres y mal hechos que simplemente se usan de relleno, por eso es impactante que Telecinco vuelva a apostar por un formato tan mediocre en ‘temporada alta’.

Pero es la mejor opción que tiene Paolo Vasile en tiempos de crisis. Y lo mejor es que, al final, seguramente les irá muy bien en audiencia.

¿Cuáles son los primeros concursantes?

Pues seguín ‘El Confidencial Digital’, en esta temporada d e’La casa fuerte’ veremos, primero, a Loli Álvarez y Yurena. Las dos son viejas enemigas por culpa del tema ‘No cambié’ que popularizó Yurena (entonces Tamara) pero que Loly había grabado anteriormente en un grupo que tuvo junto a Leonardo Dantés.

También veremos por allí a la pareja formada por Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchi. Ella, hace pocos días, apareció en ‘Sálvame’ diciendo que sufre anoréxica.

Las quinielas también apuntan a que veremos Steisy y Pablo, quienes ya forman parte del universo Mediaset gracias a un canal en MTMad.