¡Lo nunca visto! Mercedes Milá pone a parir Mediaset y se mete en la guerra entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos

La batalla entre María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez ha cruzado fronteras televisivas y ha llegado hasta TVE. El viernes 16 de octubre de 2020, la mismísima Mercedes Milá habló de esta guerra entre presentadores en ‘La hora de La1’. Además, un día antes, la catalana habló con Buena fuente y, una vez más, criticó a Madiaset.

Mercedes Milá no se atreve a viajar a Madrid

El 16 de octubre de 2020, durante la sección de crónica social de ‘La hora de La1’ presentada por Cristina Fernández, se entrevistó, por video llamada, a la periodista Mercedes Milá, quien está grabando más entregas de ‘Scott y Milá’ para movistar Plus.

Milá, la misma que al principio de la pandemia decía que no le tenía miedo al virus e incluso se fue, en marzo, a Roma como si no pasara nada, dice ahora tener miedo de viajar a Madrid por cómo está la situación aunque como ella misma dijo:

Yo no me atrevo a ir a Madrid. Pero yo no tomo esa decisión, la toma mi jefa, mi productora, que quiere que nos cuidemos porque estamos grabando nuevos episodios de ‘Scott y Mila’

Lo que Mercedes Milá le diría a Juan Carlos I

En primer lugar, el programa mostró imágenes en directo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, por lo que la presentadora le preguntó a Milá qué le diría al rey Emérito ahora mismo y la periodista contestó:

Le preguntaría ‘¿Por qué?’

¿Y a la reina Sofía qué le diría Mercedes Milá? La catalana lo tenía muy claro:

“Gracias, su majestad”.

Milá volvió a repetir lo que ya había mencionado en otros medios sobre Corinna Larsen y la tachó, otra vez más, de “traidora”.

🔸 @cfernandezhevia a Mercedes Milá: ¿Qué le dirías a la reina Sofía? 🗣 «Gracias» Sigue la entrevista en #LaHoraDeLa1 ▶ https://t.co/KGStOImR5c pic.twitter.com/IfqkIoN7tz — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 16, 2020

Milá no quiere hablar de Enrique Ponce

Más tarde, se unieron a la charla, también por video conferencia, ‘Los Morancos’, quienes están representando un espectáculo de éxito en la Gran Vía de Madrid.

Milá se deshizo en halagos para el dúo cómico y recordaron una entrevista que hicieron juntos en Canal Sur.

Es que Mercedes Milá siempre es muy generosa en las entrevistas que hace.

Dijo Cristina Fernández, a lo que Milá apuntó.

Yo sé perfectamente cómo dar titulares, cómo hacer que quien me entreviste se sienta contento. Es algo que llevo por mi profesión.

Fernández, entonces, retó a Milá a que le diese un titular para terminar la entrevista y le preguntó sobre el torero Enrique Ponce, su divorcio y su relación con la joven Ana Soria.

Milá, sin embargo, se negó a hablar de ese asunto:

Yo no me meto en ese avispero.

«Vi a María Teresa con Jorge y mi sensibilidad ya no pudo más»

Y entonces, Cristina Fernández le pidió que diese su opinión sobre la guerra entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos.

Pobrecita María Tersa Campos. Vaya marrón que tiene .La vi con Jorge y mi sensibilidad ya no pudo más y no pude ver más. Le mando todo mi cariño y le deseo que se dedique a lo suyo y a su canal de Youtube. Que se deje de guerras. En España tenemos que bajar el tono de violencia.

Recordemos que el enfrentamiento entre Campos y Jorge Javier es el tema de moda en Telecinco desde que ella acudiera al ‘Deluxe’ el 2 de octubre de 2020 y se dedicara a quejarse a insultar al presentador, lo que provocó que el catalán decidiera vengarse, sacando a la luz los trapos sucios de la veterana periodista.

Milá a Buenafuente: «Bendita la hora que me fui de Mediaset»

Un día antes, Milá habló para Buenafuente en Late Motiv , donde la periodista aseguró estar feliz trabajando ahora para #0 de Movistar+: