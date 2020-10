La hoguera final de ‘La isla de las tentaciones 2’: de la ‘maldad’ de Mayka a la ‘pérdida’ de Rosito

El 18 de octubre de 2020 se celebró la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’, aquella en la que descubrimos cómo terminaban las parejas protagonistas.

Tom y Melyssa: los dos fuera de la final

El capítulo anterior terminó en alto, en la hoguera de confrontación entre Melyssa y Tom. Ella descubrió que él se había acostado con una de sus tentadoras (Sandra) y tras insultarle de todas las maneras posibles le dejó.

Melyssa decidió irse sola justo antes de la hoguera final. Fuimos muchos los que dábamos por hecho que Tom iba a quedarse en la isla para seguir con Sandra pero no.

El francés decidió, como su ex novia, abandonar el programa solo y cuando llegó a su villa para despedirse, su amante sufrió una crisis de ansiedad. Al final Tom traicionó en a sus dos mujeres…

Al día siguiente, y tras hablar con Sandra Barneda, Sandra, muy dolida, decidió irse también. En realidad, sospechamos, es que la joven quería salir corriendo para ver a Tom. Pobrecita…

La cita final: 24 horas en un hotel de lujo

Como es habitual en el formato, la cita final consiste en que los participantes han de elegir a uno de sus tentadores o tentadoras para pasar 24 horas en un hotel de lujo. Obviamente no hubo sorpresas.

En cuanto a las chicas, Marta eligió a su amante Dani, Melodie a Beltrán, Mayka a Óscar (con el que llevaba días acostándose) y Patry a Jorge Javier.

Por la parte de los chicos, Lester escogió a Patri, Cristian a Andrea (que recordemos que, a día de hoy, están juntos), Pablo decidió no tener una cita final (¿será porque en realidad no le gusta a nadie y lo sabe?) y Aless se decantó por Lía.

Como hemos mencionado, todo fue muy previsible. Sólo Marta, Lester y Mayka tuvieron sexo con sus citas. Y el pobre Pablo se fue solo a la cama tras tomarse un tazón de cereales…

Pablo contra Mayka: El que sufre es Rosito

Los primeros en verse las caras tras su experiencia fueron Pablo y Mayka.

Ella le fue infiel con Óscar (tentador que ya rompió la relación entre Andrea e Ismael en la primera temporada del programa) pero seguía excusándose en que lo había hecho por ‘culpa’ de Pablo.

Pablo se presentó en la hoguera con Rosito, el peluche que ella le regaló a él al principio para que le recordase.

Momento más esperado: Pablo quemó a Rosito delante de su ya ex novia.

Y de ahí llegaron los descalificativos.

Te has metido en la cama con el primero que te ha comido la oreja. Ifiel, que eres una infiel

Gritaba él a lo que ella, para excusarse, dijo:

Eres un maleducado. No tienes vergüenza. Contigo no era feliz. Yo me he fijado en alguien que me hace feliz

Y lo mejor de todo era escuchar a Sandra Barneda, toda seria, hablando de Rosito y de por qué estaba quemándose en la hoguera.

El problema es que Mayka (como Tom) busca excusas para explicar su infidelidad y eso la deja en muy mal lugar. Ella quería que él fuese el malo de la película y no es que Pablo sea un santo pero Mayka lo ha hecho mal. Muy mal.

Una cosa es ponerse a prueba y dejarse llevar como he hecho yo con Óscar (acostarse juntos) y otra es hacer el guarro como ha hecho él

Dijo ella. ¿Perdona? Esta chica es peligrosa. Mucho.

Otra: Cuando vieron las escena sexuales de Mayka y Óscar, a ella no le quedó otra que llorar y decir.

Me arrepiento de hacerte daño. Sólo me he dejado llevar por una persona que me ha gustado.

Grandiosas las caras de Sandra Barneda sin entender nada.

Al final, Pablo decidió irse solo y Mayka dijo que quería abandonar junto a Oscar. Este llegó a la hoguera dijo que se estaba enamorando de ella.

Y al final, Óscar y Mayka se fueron juntos. Habrá que esperar al miércoles que viene para ver qué ha pasado con estos dos 3 meses después, pero, a priori, esta pareja no augura nada bueno…

Aless y Patry: Aburrimiento máximo

La segunda pareja en verse fue la formada por Patry y Alessandro Levi. Nada que añadir. Hicieron que se peleaban un poco (por aquello de que estaban en un programa de TV) pero al final se fueron juntos y enamorados. Sin más.

Marta y Lester: Juego sucio

Los dos han sido infieles (ella primero y luego él por despecho) y se juntaron en la hoguera final tristes, en primer lugar, pero acto seguido comenzaron los reproches insultos.

Quiero que sepas que no soy el hombre que estaba en casa al que podías decirle de todo. Soy un hombre adulto y me tienes que respetar como tal. Si no te querías estando conmigo ahora te quieres menos. Eres una persona que no reconozco. ¡La cagaste!

Dijo él.

El papelón de Sandra Barneda en este capítulo fue impresionante. Por todo. En el caso de esta hoguera, la presentadora intentó, por todo los medios, que estos dos no se mataran.

Cierto es que Marta hizo un poco el ‘papelón’ de su vida pero era más honesta y más sincera que Mayka, por ejemplo.

Como amigo eras maravilloso peor como novio has sido un desastre.

Dijo ella, ante lo cual, él rompió a llorar y ambos se abrazaron. Un momento precioso, la verdad.

Marta confesó que se había acostado con otro para poder romper con Lester para siempre.

No tenía narices de dejarte antes. Lo siento

Dijo ella llorando. Muy honesto.