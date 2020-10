Jorge Javier Vázquez, cada vez más solo en Mediaset: ¿Le costará caro su último y brutal ataque a Isabel Pantoja?

A Jorge Javier Vázquez le crecen los enanos (perdón por el chiste fácil). Al presentador de ‘Sálvame’ se le acumulan los ‘enemigos’ y esta vez ha vuelto a atacar a la mismísima Isabel Pantoja, quién, casualmente, es la gran estrella de Mediaset.

Meterse con Jorge Javier Vázquez es una batalla difícil de ganar, si no que se lo digan a Belén Esteban o a María Teresa Campos.

Vázquez, como rey de la ‘telebasura’ tiene el respaldo de todo Mediaset, De hecho, Paolo Vasile está deseando que su presentador estrella se pelee con cualquiera, eso da una audiencia impresionante.

La guerra política entre Jorge Javier y Belén Esteban le reportó a Telecinco suculentos datos de share. Y lo mismo ha ocurrido con María Teresa Campos.

Ahora, Vázquez tiene una nueva enemiga. En realidad una ya vieja: Isabel Pantoja.

Mítico ya es el ataque que Vázquez le dedicó a la tonadillera cuando esta salió en el Hormiguero, criticando a Mediaset.

Pero Pantoja, necesitada de dinero, volvió a firmar con la empresa de Paolo Vasile en 2019 y ahora es la gran estrella de Telecino. Ella y su familia.

El sábado 18 de octubre de 2020, Kiko Rivera apareció en el ‘Deluxe’ para confesar (otra vez) sus problemas psicológicos y excusarse, así, por haberle sido infiel a su mujer. (No va al psicólogo, va a Telecinco, que es donde le pagan).

El caso es que , en mitad de la entrevista (en la que el DJ quiso dar lástima y hacerse la víctima, otra vez) llamó la mismísima Isabel Pantoja para abroncar a su hijo.

En vez de darle apoyo, Pantoja le dijo que, por muchas cosas que le pasaran, no nada comparado con lo que está pasando en el mundo (por el coronavirus). Kiko, como un niño pequeño, reivindicaba su derecho al sufrimiento pero su madre no le dio cuartel

El lunes 19 de octubre, en ‘Sálvame’, hablaron de la entrevista a Kiko Rivera y de la famosa llamada de su madre.

Vázquez, que confesó no haber visto el programa en directo pero que cuando se dispuso a verlo al día siguiente no pudo de ver terminar la charla entre Pantoja y su hijo.

Esta familia vive en una especie de nebulosa, no se enfrentan a los problemas. Ni mencionan la palabra cárcel.

Dije ‘no puede ser’ y la quité, está claro que no entendió nada. Fue brutal, estuvo muy desafortunada, muy mal. Llamó la Isabel Pantoja artista no la madre.

Hasta la misma Chelo García Cortés, antigua amiga de la Pantoja, se unió a Jorge Javier.

Me dio tanta rabia que no le mandé un mensaje a Isabel, se lo mandé a Kiko. No puedes decirle eso a una persona que tiene el valor de confesar que tiene una depresión