Tres meses después ‘La isla de las tentaciones 2’ llegó la locura: no podrás creer el giro que han sufrido las parejas

El 21 de octubre de 2020 se emitió la gran final de ‘La isla de las tentaciones 2’ con un episodio en el que vimos cómo estaban los participantes 3 meses después de abandonar el programa en República Dominicana

Así quedaron las parejas tras la hoguera final

Este año hubo 6 parejas porque una (la de Inma y Ángel) se fue junta a los tres días porque ambos no podían estar deparados.

Sólo Inma y Ángel y sus sustitutos, Patry y Alessandro Levy, sobrevivieron como parejas tras la experiencia. El resto, un drama.

Mayka dejó a Pablo por uno de sus tentadores, Óscar (repescado de la primera edición) y Pablo quemó a Rosito (el muñeco de la infancia de ella).

Marta Peñate, aunque le fue infiel a su novio Lester con Dani, se fue sola. Lester, sin embargo, quiso irse una de sus ‘tentadoras’, Patri (con la que se acostó por despecho), e incluso le regaló un anillo de compromiso.

Melodie y Cristian también rompieron. Ninguno de los dos llegó a ser infiel pero casi. Ella, aunque quiso irse sola, el programa la ‘presionó’ para que eligiera a Beltrán como nueva pareja.

Y Melyssa y Tom se fueron solos y solteros, principalmente porque él le fue infiel a ella con Sandra, a la que también abandonó en la isla.

Pablo, Mayka y Óscar: cada uno por su lado y el regreso de Rosito

El primero en aparecer fue Pablo, ex novio de Mayka. El joven dijo que ya no estaba enamorado de ella, que no le quería ningún mal, pero que le había hecho mucho daño la infidelidad de Mayka.

Luego llegó ella, quien dijo que lo único que hizo fue “dejarse llevar”.

La gran pregunta. ¿Siguen juntos Óscar y Mayka? Obviamente no. La rubia explicó que, una vez fuera del programa. Lo intentó con Óscar pero se dio cuenta de que este se comportaba de manera más fría. Este tipo es un profesional. Lo mismo le hizo a Andrea en la temporada anterior.

Óscar apareció en escena para reencontrarse con Mayka y la tensión era evidente.

La excusa de Óscar para dejar a Mayka es que ella seguía pensando mucho en Pablo (no puedo dejar de reír).

Y a todo esto, Pablo, lo que lo estaba viendo todo desde otra sala, se partía de la risa (como todos).

El cara a cara entre Pablo y Mayka fue desternillante. Y es que ¡Rosito ha vuelto! Bueno, no, un sustituto. Y es que el murciano le quiso regalar a su ex un osito igual que el que él quemó pero a ella no le hizo mucha gracia.

Ella estaba molesta porque él iba criticándola por Murcia ( y qué iba a hacer) y él aseguró que le tenía cariño pero hasta ahí. Estos dos vuelven a estar juntos. Seguro.

Marta y Lester: Espectáculo bochornoso

Luego le tocó el turno a Marta Peñate, la más desquiciada de los concursantes de esta edición.

No me arrepiento de nada. No volvería con él jamás.

Dijo Marta y, de repente, la bomba de las bombas:

Sé que Lester y Patricia ya no están juntos porque ella me llamó a mí para pedirme consejo.

Pero no. Gran giro. Y es que cuando le tocó el turno a Lester de ser entrevistado, este dijo que Patricia y él seguían juntos.

Patricia también apareció y dijo que sí que había llamado a Marta pero solo para preguntarle qué le había hecho tanto daño de Lester.

Esto enfureció a Marta, quien salió disparada de su sala y empezó a gritar como una loca.

Vamos a ver Pinocho y Pinocha. Sois unos mentirosos.

La cara de Sandra Barneda, aterrada ante la furia de Marta, nos representa a todo.

Marta rompió a llorar y Patricia empezó a reírse de ella. Más bronca.

Luego, Lester se fue con Patricia y apareció Dani, quien dijo que le tenía mucho cariño a Marta pero nada más.

Giro inesperado: Inma y Ángel ya no están juntos

Quién lo iba a decir. La pareja que abandonó el programa a las primeras de cambio de lo mucho que se querían, ha roto.

Inma apareció llorando, asegurando que ya no estaba con Ángel. Él apareció diciendo que jamás iba a volver a consentir que le trataran con tanta falta de respeto.

Ella, celosa y posesiva hasta la enfermedad, no le dejaba ni terminar sus frases y el joven, aunque confesó que seguía enamorado, no dio su brazo a torcer.

Cristian y Melodie: El dolor

La cuarta pareja en contar lo que había ocurrido en los últimos tres meses fue la formada por Cristian y Melodie.

Él apareció antes, recordando cómo se había dejado ‘querer’ por su pretendiente favorita, Andrea, aunque en la isla no pasó nada entre ellos.

Yo me di cuenta allí dentro de que la quería más de lo que creía. Me dijo que no le gustaba realmente el chico con el que se fue (Beltrán). Ya no sigo enamorado de Melodie. He llegado a abrir la puerta de mi casa y verles a ella y a Beltrán ahí en el salón. Me volví loco.

Cristian se fue y llegó el turno de Melodie.

Para mí fue una experiencia que me ha cambiado la vida. Yo tenía dependencia emocional de Cristian y aún la tengo un poco. Yo no le dejé por Beltrán sino por cómo se ha había comportado.

Cuando se vieron las caras, explotaron los reproches. Ella dijo que le había ocultado a él su relación con Beltrán.

Y sí, Melodie sigue con Beltrán y Cristian con… Andrea. (Esto ya se sabía desde hace meses).

En esto apareció Beltrán pero antes, Cristian le dijo a su ex:

¿Sabe Beltrán que te ríes de él?

Ella reaccionó llorando y le gritó:

Qué puta mala persona eres.

Entró Beltrán y dijo:

Yo no he salido corriendo por ella pero he tenido que aguantar cosas que no podía haber aguantado en mi vida. Somos pareja peor no podría decir que somos novios.

Y en esto apareció Andrea, tan ‘chula’ ella siempre y tardó dos segundos en pelearse con Melodie.