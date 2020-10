Vergüenza absoluta: la TVE ‘progre’ nos cuela la homofobia más casposa en ‘MasterChef Celebrity 5′

TVE lo ha vuelto a hacer. La televisión pública socialista, esa que se vende como progresista y moderna, no deja de ser casposa y homofóbica. Para muestra ‘MasterChef Celebrity 5’ y lo que ocurrió, el 20 de octubre de 2020 con Florentino Fernández

Los tiempos han cambiado y hay ciertos chistes que si bien estaban admitidos hace 20 años, hoy por hoy no es que sean políticamente incorrectos (esa ‘dictadura’ del ‘buenrrollismo’ también hay que combatirla), es que, directamente, no hacen gracia.

El 20 de octubre de 2020, uno de los concursantes más queridos de la quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity, Florentino Fernández, volvió a sacar uno de los personajes que le hicieron famoso allá en los 90, Krispín Klander.

Klnader es un homosexual, modosito y tocón, que mete mano a todos los hombres que se le acercan. El martes le tocó el turno a Pepe Rodríguez, a quién Flo, metido en su papel, sobó mientras todos le reían las gracias. Daba vergüenza ajena por varios motivos.

Primero, Krispín fomenta unos estereotipos homosexuales bastante perjudiciales, arma arrojadiza que los intolerantes utilizan para atacar al colectivo (y lo dice alguien que creció, humillado y acosado, por el famoso ‘Maricón de España’ de Martes y 13).

Pero más allá de herir o no ciertas sensibilidades (la ficción no debería tener límites) los chistes de Krispín Klander ya no funcionan. Ese era un personaje que podía tener sentido cuando nació, al lado de Pepe Navarro, La Veneno y compañía allá en los noventa, ahora no. Para nada.

Otra vez en #MasterChefCelebrity5 las bromitas caricaturescas de mariquitusis de la mano de Flo y su personaje del Modosito, que en 2020 ya tiene gracia cero 😤 Quién edita este programa? IDA? #MCCelebrity pic.twitter.com/X7iuxTevAh — Otto Más 🐲 (@sanottomas) October 20, 2020

Pero lo irónico (o alarmante) de este caso es que hablamos de un programa familiar de una Televisión pública bajo el dominio de un gobierno que dice ser progresista y que lucha por los derechos del colectivo LGTBI. Mentira.

Y Flo no es el único que ha pecado de homofobia en ‘MasterChef’. A Josie, declarado de homosexual, le imitan (exagerando su pluma) hasta los jueces del programa.

Quizá, esta gente, que se cree muy graciosa, no sepan lo que es la plumofobia, el odio (que existe hasta dentro de la comunidad homosexual) hacia los rasgos femeninos. Puro machismo, vamos.

Una cadena pública debería cuidar de este tipo de cosas. No es una cuestión, repito, de dictadura políticamente correcta, sino de evolución del humor. Ya no vivimos en los 90.