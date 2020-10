El «destape» de la mujer de Mainat en Cuatro: ¿Cómo explica el intento de asesinato?

Era una de las entrevistas más esperadas y no decepcionó. El 21 de octubre de 2020, Ángela Dobrowolski, la todavía mujer del productor de televisión Josep Maria Mainat habló para ‘En el punto de mira’ (Cuatro) para defenderse la la acusación de intento de asesinato.

Un juzgado de Barcelona está investigando a la mujer del exmiembro de La Trinca y fundador de la productora Gestmusic, Josep Maria Mainat (72), por intentar asesinar a su marido el pasado mes de junio.

Ángela Dobrowolski, de 37 años, fue detenida tras hallar indicios de que intentó matar a su marido, tal y como recogió La Vanguardia. El suceso se habría producido el pasado 22 de junio después de que el productor iniciara los trámites del divorcio a sus espaldas.

El ex esposo de Rosa María Sardá es diabético y ella, presuntamente, le suministró dosis de insulina mientras dormía.

Mainat intentó negarse después de que esta le asegurara de que se trataba de vitaminas para adelgazar. Sin embargo, no pudo oponerse y las inyecciones le provocaron un cuadro de hipoglucemia, una bajada de azúcar e, incluso, la entrada en coma.

A partir de que se supiera el supuesto intento de asesinato comenzó el circo mediático. Telecinco se volcó en el caso y no era para menos.

De hecho todo se volvió muy loco. Se descubrió que Ángela vivía en la casa familiar con un escort latino, la novia rusa de este y unas veinte personas más. De hecho se rumoreaba que querían crear un prostíbulo en la vivienda.

Y aunque Ángela tendría que haber abandonado la casa por orden judicial sigue viviendo ahí y atiende a la prensa con gafas de sol y pelucas. Lo dicho, muy loco todo.

Ángela por fin dio la cara y lo hizo para ‘En el punto de mira’, programa de Cuatro que emitió su entrevista el miércoles 21 de octubre de 2020.

Comenzó diciendo tras quitarse la peluca y las gafas de sol ante las cámaras de En el punto de mira y luciendo un fular que luego descubrió que era el mismo que llevó Maintar en su propia boda.

Ángela contó que llegó a Barcelona con 24 años , que enseguida conoció a Mainat y que sus padres estaban encantados con el productor como yerno:

Me sorprendió que esta vez estaban de mi parte porque llegaron a la conclusión de que lo que estaba pasando no les gustaba. Los recuerdos son buenos, la actualidad es mala

¿Cómo empezaron los problemas con Mainat?

Cuando empeora su audición es cuando perdemos el contacto. Lo que siguió era la distancia, era una relación fría, empezó el abuso y terminó con lo que hay hoy. Abuso psicológico, emocional y también físico, público… las humillaciones… conocí a una persona que nunca antes en la vida había conocido (…). Mi infidelidad sí que ha cambiado muchas cosas pero no creo que fuera causa de nuestro problema, sino consecuencia. Y el día que salgo de este matrimonio es el día en el que me dice que no me quiere y que se quiere divorciar

Dijo Ángela antes de negar, categóricamente, que hubiera querido asesinar a su marido:

En el atestado hay más de una incoherencia y más de una mentira absurda como que yo no sabía que el glucómetro no tenía memoria. ¿Qué familiar de un diabético se cree esto?

En mi detención ha habido muchos errores y yo tengo la tendencia de llamar a esos errores ‘favores’ (…). La palabra de mi marido es suficiente para enviarme a mí al cababozo.

Rompió cada acuerdo, todos los acuerdos, no respetó ni uno (…) pero para él esas leyes no aplicaron.

Nunca en nuestra vida en común me enseñó un solo papel con un número exacto de sus ingresos y gastos.

En su bolsillo no le mira nadie. Luego me criticó por gastar demasiado y no tener en cuenta la situación económica de la familia (…). En caso de divorcio yo sabía que no cobraría una he